HP'den Atom 2 işlemcili yeni netbook: Compaq Mini CQ10

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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olarak yoluna devam eden HP, Pine Trail kod adını taşıyan yeni nesil Atom platformunu kullandığı üçüncü netbook modelini tanıttı. HP markası altında Mini 210 ve Mini 210 HD modellerini duyuran HP, yeni modelini Compaq markası altında sunuyor. Mini CQ10 model isimine sahip yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği sistem 1GB DDR2 bellek, 250GB'a kadar farklı sabit disk seçeneklerine ve işlemciye entegre GMA 3150 grafik yongasına sahip. Genel görünümü itibariyle HP Mini serisi ile benzer özelliklere sahip olan yeni netbook, 3 veya 6 hücreli pil seçenekleri ve 260$'dan başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla 7 Ocak'tan itibaren satışa sunulacaklar.