HP gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör HP Poly ses sistemleri markası üst seviyeye hitap eden, bunun yanında yapay zekâ ile desteklenmiş gürültü engelleme ve kulağa yerleştirme özellikleri olan yeni bir tam kablosuz kulaklık ürünü duyurdu.

HP Poly Voyager Free 20 özellikleri ve fiyatı

HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile güçlü bir ses hedefliyor. Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2 ses platformu ise 20ms gecikme ve enerji verimliliği sağlıyor.

Her parçada yer alan 3 mikrofon akıllı gürültü engellemeye yardımcı oluyor ve çevrenin ses düzeyini analiz ederek gerektiği kadar engelleme yapıyor. Görüşme esnasında da en berrak ses kalitesi amaçlanıyor.

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Silikon uçların kulağa tam oturup oturmadığı yapay zekâ ile kontrol edilirken ses ve müzik kontrolü akıllı algılama ile otomatik olarak yerine getiriliyor. Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 12 saate kadar, muhafazası ile 42 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 110$ civarındaki fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.

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HP Poly Voyager Free 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı