HP gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

HP Poly Voyager Free 20 özellikleri ve fiyatı
HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile güçlü bir ses hedefliyor. Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2 ses platformu ise 20ms gecikme ve enerji verimliliği sağlıyor.
Her parçada yer alan 3 mikrofon akıllı gürültü engellemeye yardımcı oluyor ve çevrenin ses düzeyini analiz ederek gerektiği kadar engelleme yapıyor. Görüşme esnasında da en berrak ses kalitesi amaçlanıyor.
Silikon uçların kulağa tam oturup oturmadığı yapay zekâ ile kontrol edilirken ses ve müzik kontrolü akıllı algılama ile otomatik olarak yerine getiriliyor. Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 12 saate kadar, muhafazası ile 42 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 110$ civarındaki fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.