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    HP gürültü engelleme yapan kulaklığını duyurdu

    HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli akıllı gürültü engelleme yanında uzun kullanım süreleri ve en düşük gecikme süreleri ile dikkat çekiyor.     
    HP Poly Voyager Free 20 Tam Boyutta Gör
    HP Poly ses sistemleri markası üst seviyeye hitap eden, bunun yanında yapay zekâ ile desteklenmiş gürültü engelleme ve kulağa yerleştirme özellikleri olan yeni bir tam kablosuz kulaklık ürünü duyurdu.

    HP Poly Voyager Free 20 özellikleri ve fiyatı

    HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik sürücüler ile güçlü bir ses hedefliyor. Qualcomm Snapdragon S3 Gen 2 ses platformu ise 20ms gecikme ve enerji verimliliği sağlıyor.

    Her parçada yer alan 3 mikrofon akıllı gürültü engellemeye yardımcı oluyor ve çevrenin ses düzeyini analiz ederek gerektiği kadar engelleme yapıyor. Görüşme esnasında da en berrak ses kalitesi amaçlanıyor.

    Silikon uçların kulağa tam oturup oturmadığı yapay zekâ ile kontrol edilirken ses ve müzik kontrolü akıllı algılama ile otomatik olarak yerine getiriliyor. Bluetooth 5.4 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 12 saate kadar, muhafazası ile 42 saate kadar kullanılabiliyor. 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım elde edilebiliyor. HP Poly Voyager Free 20 tam kablosuz kulaklık modeli 110$ civarındaki fiyat etiketiyle Çin’de satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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