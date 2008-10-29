HTC 600.000'den fazla Android tabanlı telefon satacak

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Google'ın öncülüğünde akıllı telefonlar için geliştirilen Android platformunun pazara yeni bir soluk getirdiği biliniyor. Son olarak Asus'un önümüzdeki sene içerisinde Android tabanlı Google telefonu hazırlayacağının açıklanmasının yanı sıra sektörün en büyüklerinden HTC'nin başındaki isim hedeflerinin büyük olduğunu açıkladı.

Firmanın tepe yöneticisi (CEO) Peter Chou verdiği bir röportajında yeni mobil işletim sistemi Android için oldukça heyecanlı olduklarını, yeni platformun kendilerine daha fazla fırsat sunduğunu ve Android ile birlikte daha fazlasını yapabileceklerini fakat bunun Windows Mobile'ın gündemlerinden düşeceği anlamına da gelmeyeceğini ifade etti.

Ayrıca bay Chou, bu yıl 600.000'den fazla Andorid tabanlı telefon satacaklarını da sözlerine ekledi.