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HTC Bravo'nun fotoğrafı ve arayüzü Polonya'da ortaya çıktı

9 yıl
11,3b
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5
Diğer
knight
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde İsveç'in en büyük GSM operatörlerinden 3'ün, Facebook sayfasında Android işletim sistemli Bravo'nun mart ayına doğru pazara sunulabileceğine dair yaptığı duyurunun hemen ardından akıllı telefonun fotoğrafı ve arayüzü Polonya'da meydana çıktı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Nexus One ile aşağı yukarı benzer özellikleri paylaşan Bravo'da önceki resmin aksine trackball, optik trackpad ile değiştirilmiş ve telefonun ahize tasarımı daha farklı görünüyor. Dört band GSM / HSDPA şebekeleriyle uyumlu çalışabilme, 1 GHz Qualcomm Snapdragon işlemci, 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel dokunmatik AMOLED ekran, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, HD video kaydı, WI-FI, GPS, Bluetooth gibi özelliklere sahip Bravo'nun RAM miktarı 256 MB olarak belirtilmesine karşın 320 MB ve 512 MB gibi söylentiler ortada dolaşmıyor değil.


http://android.com.pl/news/sprzet/511-htc-bravo-w-caej-okazaloci.html Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
amoled ekran gerçekten güzel
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udede 9 yıl
multi-touch desteği yokmu??
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shanke 9 yıl
htc ataklarına devam ediyorr, büyük bi ürün gamı oluştu adamlar
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talh4wk 9 yıl
RAM miktarı 256 MB olarak belirtilmesine karşın 320 MB ve 512 MB gibi söylentiler ortada dolaşmıyor değil.

bilgisayarlara yaklaşıyolar, Haber için teşekkürler
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