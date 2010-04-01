HTC Desire, 8 Nisan'da İngiltere'de satışa çıkıyor

HTC'nin Android 2.1 işletim sistemli telefonu Desire'ın İngiltere'de satışları başlıyor. Vodafone UK tarafından satışını başlanılacak olan HTC Desire aylık 30 £ ücretli olmak üzere 2 yıllık sözleşme karşılığı sahiplerine kavuşacak. HTC'nin 3.7 inç AMOLED ekranlı, Android işletim sisteminin en son sürümü 2.1'e sahip. 1GHz Qualcomm Snaprdragon işlemcili HTC Desire, 8 Nisan'dan itibaren ülke çapındaki bir çok Vodafone satış noktasından piyasaya sunulacak