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HTC Desire Siyah modeli, Amazon Fransa'da satış listesindeki yerini aldı

HTC Desire Siyah, Amazon Fransa'da ön sipariş satışlar ile listeye girdi
9 yıl
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Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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HTC Desire'ın siyah modeli Amazon Fransa'da ön siparişli olarak satışa sunuldu.

Amazon Fransa sitesinde başlatılan ön siparişte HTC Desire Siyah versiyonun fiyatının 502 Euro (680$) olduğu görülüyor. HTC Desire Siyah modelin özellikleri ise şu şekilde belirtiliyor.

  • Android 2.1
  • 1GHz Snapdragon işlemci
  • 3.5G, Wi-Fi, GPS
  • 1400mAh batarya
  • Hareket algılayıcı ve pusula
  • Boyutlar:119x60x11.9mm
  • Ağırlık: 135g

 

 


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quzman 9 yıl
HTC , Google için üretim yapmadığı zamanlarda da bir efsaneydi .
HTC Tytn ve Tytn II piyasayı aldı götürdü zamanında .
Androide geçmeleri ise inanılmaz etkili oldu .
Gerek donanım kullanımında bol kese olmaları gerekse dizayn konusunda örnek alınmaları markayı en tepeye çıkardı ...
Üç farklı HTC modeli kullandım ve çok büyük bir sorun olmazsa bundan sonra da başka marka kullanmam ...
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_KadirşinaS_ 9 yıl

quzman

HTC , Google için üretim yapmadığı zamanlarda da bir efsaneydi .
HTC Tytn ve Tytn II piyasayı aldı götürdü zamanında .
Androide geçmeleri ise inanılmaz etkili oldu .
Gerek donanım kullanımında bol kese olmaları gerekse dizayn konusunda örnek alınmaları markayı en tepeye çıkardı ...
Üç farklı HTC modeli kullandım ve çok büyük bir sorun olmazsa bundan sonra da başka marka kullanmam ...


Yorum süper olmuş. Windows Mobile'ı HTC dışında bir marka ile düşünmek bile saçma.

TyTN ve TyTNII hakikaten olağanüstüydü çıktığı dönemlerde. Diğer markaların büyük başarı diye gösterdikleri katlanır klavye olayını kaç sene önce yapmışlardı adamlar ya.
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Batuist 9 yıl
google'a telefon üretti şanı aldı yürüdü.. ondan öncesinde kimse HTC'yi bilmezdi bende dahil şimdi kullanmakla beraber görüyorum ki apple'ın en büyük rakibi hatta bu gidişle apple HTC'ye rakip bile olamicak...
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Guest-9D9369ED2 9 yıl

Batuist

google'a telefon üretti şanı aldı yürüdü.. ondan öncesinde kimse HTC'yi bilmezdi bende dahil şimdi kullanmakla beraber görüyorum ki apple'ın en büyük rakibi hatta bu gidişle apple HTC'ye rakip bile olamicak...




aynen öyle dostum
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yunuslar 9 yıl

Batuist

google'a telefon üretti şanı aldı yürüdü.. ondan öncesinde kimse HTC'yi bilmezdi bende dahil şimdi kullanmakla beraber görüyorum ki apple'ın en büyük rakibi hatta bu gidişle apple HTC'ye rakip bile olamicak...

aslına bakarsan üstadım biz senelerdir wm olarak htc kullanıyoruzki bu alanda rakibi yoktu zaten ıphone çıktıktan ve pazarın bı kısmını ele geçirdikten sonra htc atılım yaptı ve androıd tabanlı cıhazlar ıle bırlıkte çok güzel modeller üretti ( wm tabanlı cihazlar dahil ) pazardan kaybettiği kısmı tekrar geri alma çabasında yoksa wm tabanlı cihazlarda bugüne kadar rakip çıkmamıştı htc ye
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