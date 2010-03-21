HTC Desire Siyah modeli, Amazon Fransa'da satış listesindeki yerini aldı

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HTC Desire'ın siyah modeli Amazon Fransa'da ön siparişli olarak satışa sunuldu.
Amazon Fransa sitesinde başlatılan ön siparişte HTC Desire Siyah versiyonun fiyatının 502 Euro (680$) olduğu görülüyor. HTC Desire Siyah modelin özellikleri ise şu şekilde belirtiliyor.
- Android 2.1
- 1GHz Snapdragon işlemci
- 3.5G, Wi-Fi, GPS
- 1400mAh batarya
- Hareket algılayıcı ve pusula
- Boyutlar:119x60x11.9mm
- Ağırlık: 135g
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HTC Tytn ve Tytn II piyasayı aldı götürdü zamanında .
Androide geçmeleri ise inanılmaz etkili oldu .
Gerek donanım kullanımında bol kese olmaları gerekse dizayn konusunda örnek alınmaları markayı en tepeye çıkardı ...
Üç farklı HTC modeli kullandım ve çok büyük bir sorun olmazsa bundan sonra da başka marka kullanmam ...
Yorum süper olmuş. Windows Mobile'ı HTC dışında bir marka ile düşünmek bile saçma.
TyTN ve TyTNII hakikaten olağanüstüydü çıktığı dönemlerde. Diğer markaların büyük başarı diye gösterdikleri katlanır klavye olayını kaç sene önce yapmışlardı adamlar ya.
aynen öyle dostum
aslına bakarsan üstadım biz senelerdir wm olarak htc kullanıyoruzki bu alanda rakibi yoktu zaten ıphone çıktıktan ve pazarın bı kısmını ele geçirdikten sonra htc atılım yaptı ve androıd tabanlı cıhazlar ıle bırlıkte çok güzel modeller üretti ( wm tabanlı cihazlar dahil ) pazardan kaybettiği kısmı tekrar geri alma çabasında yoksa wm tabanlı cihazlarda bugüne kadar rakip çıkmamıştı htc ye