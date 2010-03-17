HTC Desire'ın gümüş renkli versiyonu internette ortaya çıktı

HTC'nin bir kaç hafta önce Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse ettiği Desire (eski adıyla Bravo) modelinin gümüş renkli versiyonu da internette ortaya çıktı
Google Nexus One ile hemen hemen benzer teknik özellikleri paylaşan Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli Desire, 1 GHz saat hızındaki Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden ve 576 MB RAM'den güç alıyor. Telefonun diğer detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, Sense arayüzü, 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, multi-touch desteği, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir kapasite, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.1 + A2DP, A-GPS, dijital pusula, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz tanıma özelliği, led flaş, RDS'li FM radyo ve 1400 mAh lityum iyon batarya dikkat çekmekte.
HTC Desire'ın nisan ayından itibaren Avrupa'da boy göstermesi bekleniyor.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=647298 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
:)))))) super yorum ya :)
ama daha baska neler neler. youtubeda yeterli videolar var aslinda.
ayrica desire nexus1dan dana ucuz deyil daha pahali. en azindan simdi öyle.
(su AVRO deyisinizede gisik oluyorum! oyro okunuyo o, avro deyil!!!)
biri yuro der, diğer öyro der, öbürü örö der.
Sırf bu yüzden de TDK € için Türkiyede "Avro" kelimesini önermiştir.
Dolayısıyla € para biriminin Türkçe okunuşu AVRO dur.
o yüzden "gisik" olmayınız
gümüş renk güzelmiş
gerçi o işlemcisi ile zor ama