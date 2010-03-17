HTC Desire'ın gümüş renkli versiyonu internette ortaya çıktı

HTC'nin bir kaç hafta önce Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse ettiği Desire (eski adıyla Bravo) modelinin gümüş renkli versiyonu da internette ortaya çıktı

Google Nexus One ile hemen hemen benzer teknik özellikleri paylaşan Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli Desire, 1 GHz saat hızındaki Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden ve 576 MB RAM'den güç alıyor. Telefonun diğer detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, Sense arayüzü, 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, multi-touch desteği, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir kapasite, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.1 + A2DP, A-GPS, dijital pusula, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz tanıma özelliği, led flaş, RDS'li FM radyo ve 1400 mAh lityum iyon batarya dikkat çekmekte.

HTC Desire'ın nisan ayından itibaren Avrupa'da boy göstermesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=647298