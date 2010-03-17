Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire'ın gümüş renkli versiyonu internette ortaya çıktı

9 yıl
40,2b
1
26
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin bir kaç hafta önce Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında lanse ettiği Desire (eski adıyla Bravo) modelinin gümüş renkli versiyonu da internette ortaya çıktı

Google Nexus One ile hemen hemen benzer teknik özellikleri paylaşan Android v2.1 (Eclair) işletim sistemli Desire, 1 GHz saat hızındaki Qualcomm Snapdragon QSD8250 işlemciden ve 576 MB RAM'den güç alıyor. Telefonun diğer detaylarını sizler için bir kez daha gündeme getirecek olursak, dört band GSM - HSDPA şebekesi desteği, Sense arayüzü, 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik AMOLED ekran, multi-touch desteği, ivme sensörü, 3.5 mm jak girişi, 32 GB'a kadar microSD kartlarla arttırılabilir kapasite, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth v2.1 + A2DP, A-GPS, dijital pusula, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, yüz tanıma özelliği, led flaş, RDS'li FM radyo ve 1400 mAh lityum iyon batarya dikkat çekmekte.

HTC Desire'ın nisan ayından itibaren Avrupa'da boy göstermesi bekleniyor.

HTC Desire'ın gümüş renkli versiyonu internette ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör


http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=647298 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
slm i günler ben americadan telefon getirtirecem de bime ne tavsiye edersiniz sony ericson vivaz mı yoksa htc hero g3 google mi yardımcı olursanzı sevinirirm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
visceroid 9 yıl
Bütçe kaç AVRO ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elguug 9 yıl

:)))))) super yorum ya :)

wm1tr
01.04.2010 Saat: 16:51
€ denen para birimi her ülkenin kendi dilinde "Avrupa" kelimesinin başının okunması şeklinde gelişmiştir.
biri yuro der, diğer öyro der, öbürü örö der.
Sırf bu yüzden de TDK € için Türkiyede "Avro" kelimesini önermiştir.
Dolayısıyla € para biriminin Türkçe okunuşu AVRO dur.
o yüzden "gisik" olmayınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
?!?! Desirenin nexus one dan farki yokmu? kat kat farki var! birinci birinci desirenin nexus1 da olmayan islemcisi.
ama daha baska neler neler. youtubeda yeterli videolar var aslinda.
ayrica desire nexus1dan dana ucuz deyil daha pahali. en azindan simdi öyle.
(su AVRO deyisinizede gisik oluyorum! oyro okunuyo o, avro deyil!!!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wm1tr 9 yıl
€ denen para birimi her ülkenin kendi dilinde "Avrupa" kelimesinin başının okunması şeklinde gelişmiştir.
biri yuro der, diğer öyro der, öbürü örö der.
Sırf bu yüzden de TDK € için Türkiyede "Avro" kelimesini önermiştir.
Dolayısıyla € para biriminin Türkçe okunuşu AVRO dur.

o yüzden "gisik" olmayınız


DH Misafiri
(su AVRO deyisinizede gisik oluyorum! oyro okunuyo o, avro deyil!!!)

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
nexus one'ı mı kopyalamışlar??? zaten onuda kendi üretiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 9 yıl
yahu bu desirenin nexus dan bi farkı yokki nerede ise fiziki açıdan bile aynı








gümüş renk güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bizimdenizci 9 yıl
belki fiyatı daha uygun olur..
gerçi o işlemcisi ile zor ama

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kaan™ 9 yıl
YUUH Nexus one ı kopyalamışlar resmen !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
40249 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, desire
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim