HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliği Mart ayında açıklanabilir

Mobil Dünya Kongresi 2010'un en büyük sürprizi olarak gösterilen Windows Mobile 7, Microsoft'un bir numaralı ismi Steve Ballmer tarafından resmi olarak tanıtıldı. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen yeni nesil mobil işletim sistemi için cevabı merakla beklenen sorulardan biri de HTC HD2 ile çalışıp çalışmayacağı. 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü kapasitif ekranıyla pazardaki en güçlü modellerden biri olarak gösterilen HD2, geçen yılın sonuna doğru HTC Rusya tarafından mevcut çözümleri arasında Windows Mobile 7 uyumlu tek model olarak gösterilmişti.

Windows Mobile 6.5 ile kıyaslandığında çoklu dokunmatik desteği, Zune HD benzeri gelişmiş kullanıcı ara birimi ve çok sayıda yeni özellikle dikkatleri üzerine çeken Windows Mobile 7 için şu ana kadar yapılmış herhangi bir HTC HD2 doğrulaması olmasa bile Twitter'daki resmi Windows Phone sayfasında HTC HD2 ile ilgili bazı bilgilerin Mart ayında açıklanacağını belirtildi. Belirttiğimiz gibi henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak eldeki veriler dikkate alındığında, HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliğinin çok uzak bir ihtimal olmadığı düşüncesinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.