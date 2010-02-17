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HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliği Mart ayında açıklanabilir

9 yıl
28,1b
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23
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil Dünya Kongresi 2010'un en büyük sürprizi olarak gösterilen Windows Mobile 7, Microsoft'un bir numaralı ismi Steve Ballmer tarafından resmi olarak tanıtıldı. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen yeni nesil mobil işletim sistemi için cevabı merakla beklenen sorulardan biri de HTC HD2 ile çalışıp çalışmayacağı. 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü kapasitif ekranıyla pazardaki en güçlü modellerden biri olarak gösterilen HD2, geçen yılın sonuna doğru HTC Rusya tarafından mevcut çözümleri arasında Windows Mobile 7 uyumlu tek model olarak gösterilmişti.

Windows Mobile 6.5 ile kıyaslandığında çoklu dokunmatik desteği, Zune HD benzeri gelişmiş kullanıcı ara birimi ve çok sayıda yeni özellikle dikkatleri üzerine çeken Windows Mobile 7 için şu ana kadar yapılmış herhangi bir HTC HD2 doğrulaması olmasa bile Twitter'daki resmi Windows Phone sayfasında HTC HD2 ile ilgili bazı bilgilerin Mart ayında açıklanacağını belirtildi. Belirttiğimiz gibi henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak eldeki veriler dikkate alındığında, HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliğinin çok uzak bir ihtimal olmadığı düşüncesinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.


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ulwi 9 yıl
mart ayinin sonlarina dogru net bir aciklama gelebilir .
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yahoyaho 9 yıl



Sanırım win7 upgrade hayal oluyor.....

gsmarena.com/...
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DH Misafiri 9 yıl
hd2'ye windows mobile 7 yüklemek istesek para mı ödeyeceğiz ???
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rigel55 9 yıl
işte mart ayına girdik bekliyoruz bu açıklamayı artık
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Erasmus78 9 yıl
Sense arayüzü olmayacak.
Wibmo7'nin arayüzü değiştirilemeyecek deniyor.
Ayrıca multitaskgin ve doğal flash desteği de olmayacak.
Alın size iPhoneOS-2 :D
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ulwi 9 yıl
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Batuist 9 yıl

ulwi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


sanki 6.5 sürümü daha iyi duruyor gibi.. özellikle şu hava durumunu filan animasyonlu göstermesi çok hoş.. yağmurlu havalarda silecek filan çalışıyor.. Haa birde bi aptallığını gördüm gece hava güneşli gösteriyordu. aptal alet

aslında aptal olan yazılım aletin suçu yok
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Batuist 9 yıl
ben önceki haberde sormuştum şimdi saolsun erdi arkadaş cevabını vermiş.. ama yinede kesinlik yok... olsun.. bu arada bu işletim sistemi diğerleri gibi ücretsiz değil galiba.. yani işin içinde microsoft olunca böyle düşündüm.. ücretli ise fiyat hakkında tahmini yada önceki sürümlerden bilgisi olan var mı?? yoksa ücretsiz mi??
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SakuraKasugano 9 yıl
win7 mobile , android , iphone os, symbian derken bide samsungun badası çıktı.
ama bunların içinde en iyisi android ve win7 moble gibi duruyor.
merakla bekliyoruz umarım beklendiği kadar iyi olur.
bide uygulama desteği iphone gibi olursa Süper oluR
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chamicals2 9 yıl
iphoneos'a esaslı rakipler geliyor.Microsoft bu işi sıkı tutarsa apple bu fahiş fiyat politikasından vazgeçebilir.Nasıl zamanında apple'nın arayüzünü araklayıp windowsu yapan ms bu kez de aynı atağı yapabilir
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JrMaster 9 yıl
Mic. Winmobilde de kendi kıt tutumunu göstermiştir bence android tam destek
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Davidoffmath 9 yıl
Hay Allah ım ya winmo7 ile tanıtımlarını yapıolar bi haltada benzemiyor bence zaten fakat HD2 ye bu mobil kongre zamanında winmo 6.6 nın geleceği yok muydu?Ne zaman şöyle şu anki winmo yu az birşeyde olsa güzelleştirecekler 7 sine daha çok var :(
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rambetiko 9 yıl
inşallah inşallah


htc sense desteği de olur inşallah.
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