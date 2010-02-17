HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliği Mart ayında açıklanabilir

Mobil Dünya Kongresi 2010'un en büyük sürprizi olarak gösterilen Windows Mobile 7, Microsoft'un bir numaralı ismi Steve Ballmer tarafından resmi olarak tanıtıldı. Yıl sonuna doğru hazır olması beklenen yeni nesil mobil işletim sistemi için cevabı merakla beklenen sorulardan biri de HTC HD2 ile çalışıp çalışmayacağı. 1GHz'de çalışan işlemcisi ve 4.3-büyüklüğündeki yüksek çözünürlüklü kapasitif ekranıyla pazardaki en güçlü modellerden biri olarak gösterilen HD2, geçen yılın sonuna doğru HTC Rusya tarafından mevcut çözümleri arasında Windows Mobile 7 uyumlu tek model olarak gösterilmişti.
Windows Mobile 6.5 ile kıyaslandığında çoklu dokunmatik desteği, Zune HD benzeri gelişmiş kullanıcı ara birimi ve çok sayıda yeni özellikle dikkatleri üzerine çeken Windows Mobile 7 için şu ana kadar yapılmış herhangi bir HTC HD2 doğrulaması olmasa bile Twitter'daki resmi Windows Phone sayfasında HTC HD2 ile ilgili bazı bilgilerin Mart ayında açıklanacağını belirtildi. Belirttiğimiz gibi henüz yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ancak eldeki veriler dikkate alındığında, HTC HD2 ve Windows Mobile 7 birlikteliğinin çok uzak bir ihtimal olmadığı düşüncesinin ağırlık kazandığı belirtiliyor.
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Sanırım win7 upgrade hayal oluyor.....
gsmarena.com/...
Wibmo7'nin arayüzü değiştirilemeyecek deniyor.
Ayrıca multitaskgin ve doğal flash desteği de olmayacak.
Alın size iPhoneOS-2 :D
sanki 6.5 sürümü daha iyi duruyor gibi.. özellikle şu hava durumunu filan animasyonlu göstermesi çok hoş.. yağmurlu havalarda silecek filan çalışıyor.. Haa birde bi aptallığını gördüm gece hava güneşli gösteriyordu. aptal alet aslında aptal olan yazılım aletin suçu yok
ama bunların içinde en iyisi android ve win7 moble gibi duruyor.
merakla bekliyoruz umarım beklendiği kadar iyi olur.
bide uygulama desteği iphone gibi olursa Süper oluR
htc sense desteği de olur inşallah.