2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft kısa süre önce yaşanan büyük ölçekli Windows kesintisinin, Avrupa Komisyonu'nun politikaları ve talepleri nedeniyle gerçekleştiğini ve buna alışmamız gerektiğini söyüyor. Hatırlayacağınız üzere 19 Temmuz 2024'te havayolları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere birçok sektörü etkileyen geniş çaplı bir BT kesintisi meydana gelmişti.

Microsoft kaynaklı kesinti küresel çapta mavi ekrana neden oldu 3 gün önce eklendi

Peki Microsoft, Avrupa Komisyonu'nu tam olarak neyle suçluyor? Yazılım devine göre kesintiye neden olan şey, 2009'da kurumla yapılan bir anlaşma. Buna göre siber güvenlik alanındaki üçüncü taraf geliştiricilere, Microsoft'un kendi ekibine sunulanla aynı Windows çekirdeğine erişim imkanı tanındı.

Bu sayede CrowdStrike isimli güvenlik firması, Microsoft'un haberi olmadan bir güncelleme yayınlayabildi. Söz konusu güncelleme havalimanları, hastaneler ve televizyon istasyonlarındaki sistemlerde çökmelere neden oldu. Microsoft, bu politikanın devamının felaketlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.

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Kesinti tekrarlayabilir

Şirkete göre Avrupa Komisyonu'nun dayattığı politikalar üçüncü taraf geliştiricilerin hatalı güncellemeler yayınlamasının önünü açıyor. Dolayısı ile bu politikalar gözden geçirilmediği taktirde küresel BT kesintileri hayatımızı olumsuz etkilemeye devam edebilir.

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Microsoft: Küresel Windows kesintisinin suçlusu Avrupa Komisyonu