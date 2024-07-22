Microsoft: Küresel Windows kesintisinin suçlusu Avrupa Komisyonu

Peki Microsoft, Avrupa Komisyonu'nu tam olarak neyle suçluyor? Yazılım devine göre kesintiye neden olan şey, 2009'da kurumla yapılan bir anlaşma. Buna göre siber güvenlik alanındaki üçüncü taraf geliştiricilere, Microsoft'un kendi ekibine sunulanla aynı Windows çekirdeğine erişim imkanı tanındı.
Bu sayede CrowdStrike isimli güvenlik firması, Microsoft'un haberi olmadan bir güncelleme yayınlayabildi. Söz konusu güncelleme havalimanları, hastaneler ve televizyon istasyonlarındaki sistemlerde çökmelere neden oldu. Microsoft, bu politikanın devamının felaketlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.
Kesinti tekrarlayabilir
Şirkete göre Avrupa Komisyonu'nun dayattığı politikalar üçüncü taraf geliştiricilerin hatalı güncellemeler yayınlamasının önünü açıyor. Dolayısı ile bu politikalar gözden geçirilmediği taktirde küresel BT kesintileri hayatımızı olumsuz etkilemeye devam edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.