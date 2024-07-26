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    CrowdStrike mavi ekran krizinin şirketlere maliyeti belli oldu

    Sigorta şirketi Parametrix muhabirine göre ABD merkezli teknoloji firması CrowdStrike'ın 19 Temmuz güncellemesinin 5,4 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.
    CrowdStrike mavi ekran krizinin şirketlere maliyeti belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta dünya genelinde internet sistemlerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan bu arıza, tüm dünyayı etkiledi ve krize neden oldu. Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket sorun yaşadı.

    Sadece ABD'li şirketlerin maliyeti 5.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, daha sonra ise siber güvenlik için kullanılan CrowdStrike sistemindeki bu sorunun giderildiğini duyurdu. CrowdStrike'ın hatalı güncellemesinin yol açtığı küresel teknoloji kesintisinin, ABD'li Fortune 500 şirketlerine 5,4 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

    Siber güvenlik firması, bunun bir daha yaşanmaması için gerekli değişiklikleri yapacağının sözünü verdi. Sigorta şirketi Parametrix'e göre bankacılık ve sağlık sektöründeki şirketlerin yanı sıra büyük havayollarının da en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor.

    Microsoft dışındaki Fortune 500 şirketlerinin toplam sigortalı kayıpları 540 milyon ila 1,08 milyar dolar arasında olabilir. Kesinti, modern teknoloji sistemlerinin tek bir güncellemedeki hatalı kodun dünya çapında operasyonları çökertebileceği tehlikeli bir zemin üzerine nasıl inşa edildiğini ortaya koydu.

    Şirket, güncellemede neyin yanlış gittiğini ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yayınladı ancak yine de borsa değerinin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetti. Başarısızlığın temel nedeni, CrowdStrike'ın işletmeleri siber saldırılardan ve kesintilerden korumayı amaçlayan bulut tabanlı bir hizmet olan Falcon platformuna gönderdiği bir güncellemeden kaynaklandı.

    Güncelleme, 8,5 milyon Windows cihazının toplu olarak çökmesine neden olan bir hata içeriyordu. CrowdStrike, gelecekte güncellemeleri yayınlamadan önce yazılım testini artırmayı ve geçen hafta gerçekleşen yaygın, eş zamanlı arızaları önlemek için bu güncellemeleri yalnızca kademeli olarak yayınlamayı planladığını belirtti.

    Şirket, ayrıca önümüzdeki haftalarda kesintinin nedenleri hakkında daha derinlemesine bir rapor yayınlamayı planlıyor. CrowdStrike, Fortune 1000 şirketlerinin yaklaşık 538'ine hizmet veriyor ve dünya çapında faaliyet göstermeye devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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