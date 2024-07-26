CrowdStrike mavi ekran krizinin şirketlere maliyeti belli oldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta dünya genelinde internet sistemlerinde yeni bir sorun ortaya çıktı. ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan bu arıza, tüm dünyayı etkiledi ve krize neden oldu. Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket sorun yaşadı.

Sadece ABD'li şirketlerin maliyeti 5.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor

ABD'li teknoloji devi Microsoft, daha sonra ise siber güvenlik için kullanılan CrowdStrike sistemindeki bu sorunun giderildiğini duyurdu. CrowdStrike'ın hatalı güncellemesinin yol açtığı küresel teknoloji kesintisinin, ABD'li Fortune 500 şirketlerine 5,4 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.

Siber güvenlik firması, bunun bir daha yaşanmaması için gerekli değişiklikleri yapacağının sözünü verdi. Sigorta şirketi Parametrix'e göre bankacılık ve sağlık sektöründeki şirketlerin yanı sıra büyük havayollarının da en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor.

Google'ın çatı şirketi Alphabet ne kadar kazandığını açıkladı 6 sa. önce eklendi

Microsoft dışındaki Fortune 500 şirketlerinin toplam sigortalı kayıpları 540 milyon ila 1,08 milyar dolar arasında olabilir. Kesinti, modern teknoloji sistemlerinin tek bir güncellemedeki hatalı kodun dünya çapında operasyonları çökertebileceği tehlikeli bir zemin üzerine nasıl inşa edildiğini ortaya koydu.

Şirket, güncellemede neyin yanlış gittiğini ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yayınladı ancak yine de borsa değerinin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetti. Başarısızlığın temel nedeni, CrowdStrike'ın işletmeleri siber saldırılardan ve kesintilerden korumayı amaçlayan bulut tabanlı bir hizmet olan Falcon platformuna gönderdiği bir güncellemeden kaynaklandı.

Güncelleme, 8,5 milyon Windows cihazının toplu olarak çökmesine neden olan bir hata içeriyordu. CrowdStrike, gelecekte güncellemeleri yayınlamadan önce yazılım testini artırmayı ve geçen hafta gerçekleşen yaygın, eş zamanlı arızaları önlemek için bu güncellemeleri yalnızca kademeli olarak yayınlamayı planladığını belirtti.

Şirket, ayrıca önümüzdeki haftalarda kesintinin nedenleri hakkında daha derinlemesine bir rapor yayınlamayı planlıyor. CrowdStrike, Fortune 1000 şirketlerinin yaklaşık 538'ine hizmet veriyor ve dünya çapında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

CrowdStrike mavi ekran krizinin şirketlere maliyeti belli oldu