CrowdStrike mavi ekran krizinin şirketlere maliyeti belli oldu

Sadece ABD'li şirketlerin maliyeti 5.4 milyar dolar olarak hesaplanıyor
ABD'li teknoloji devi Microsoft, daha sonra ise siber güvenlik için kullanılan CrowdStrike sistemindeki bu sorunun giderildiğini duyurdu. CrowdStrike'ın hatalı güncellemesinin yol açtığı küresel teknoloji kesintisinin, ABD'li Fortune 500 şirketlerine 5,4 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor.
Siber güvenlik firması, bunun bir daha yaşanmaması için gerekli değişiklikleri yapacağının sözünü verdi. Sigorta şirketi Parametrix'e göre bankacılık ve sağlık sektöründeki şirketlerin yanı sıra büyük havayollarının da en çok etkilenenler arasında olması bekleniyor.
Microsoft dışındaki Fortune 500 şirketlerinin toplam sigortalı kayıpları 540 milyon ila 1,08 milyar dolar arasında olabilir. Kesinti, modern teknoloji sistemlerinin tek bir güncellemedeki hatalı kodun dünya çapında operasyonları çökertebileceği tehlikeli bir zemin üzerine nasıl inşa edildiğini ortaya koydu.
Şirket, güncellemede neyin yanlış gittiğini ayrıntılarıyla anlatan bir rapor yayınladı ancak yine de borsa değerinin yaklaşık yüzde 22'sini kaybetti. Başarısızlığın temel nedeni, CrowdStrike'ın işletmeleri siber saldırılardan ve kesintilerden korumayı amaçlayan bulut tabanlı bir hizmet olan Falcon platformuna gönderdiği bir güncellemeden kaynaklandı.
Güncelleme, 8,5 milyon Windows cihazının toplu olarak çökmesine neden olan bir hata içeriyordu. CrowdStrike, gelecekte güncellemeleri yayınlamadan önce yazılım testini artırmayı ve geçen hafta gerçekleşen yaygın, eş zamanlı arızaları önlemek için bu güncellemeleri yalnızca kademeli olarak yayınlamayı planladığını belirtti.
Şirket, ayrıca önümüzdeki haftalarda kesintinin nedenleri hakkında daha derinlemesine bir rapor yayınlamayı planlıyor. CrowdStrike, Fortune 1000 şirketlerinin yaklaşık 538'ine hizmet veriyor ve dünya çapında faaliyet göstermeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.