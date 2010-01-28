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HTC HD3 ile ilgili spekülasyonlar internette yayınlanmaya başladı

9 yıl
31,8b
1
33
Diğer
knight
Haber Editörü
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(Temsili görsel)

HTC'nin ses getiren akıllı telefonu HD2'nin satışı hız kesmeksizin devam edilirken internette HD3 spekülasyonları dolaşmaya başladı.

HTCPedia tarafından verilen bilgilere göre kasım ayında tanıtılması beklenen HD3, Windows Mobile 7 işletim sistemiyle gelecek, 1.5 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemciyi (?), 1 GB RAM'i ve 1 GB ROM'u bünyesinde barındıracak. Fakat Qualcomm'un 1.5 GHz'lik işlemcisinin 2011 yılına sarkacağı ve çift çekirdek barındıracağı daha önceden söyleniyordu. Ayrıca ekran boyutu ve çözünürlüğünde değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Yeni cihazda 4.5 inç (~11.43 cm) boyutunda ve 1280x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alabilir; ekran çoklu dokunmatiği (multi-touch) destekleyebilir. Kameranın 8 megapiksel olacağı, kameraya xenon flaşın (?) eşlik edeceği, 16 GB dahili bellek + microSD kart girişi olacağı (32 GB'a kadar), Bluetooth / WI-FI / WI-MAX (?) bağlantılarının yer alacağı ve 3.5 mm jak girişi, HDMI, 1800 mAH batarya da söylentiler arasında.

Elbette HTC cephesinden resmi bir açıklama gelmedikçe öne sürülen teknik özelliklerin çoğu akıllarda soru işaretleri bırakacaktır. Zira bilgilerde tutarsızlık olasılığı şu an için yüksek. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim diyoruz.


http://htcpedia.com/news/hd3-is-going-to-break-the-line.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
saçma.
hd2 daha yeni.
böyle bir telefonu cıkartırlarsa ileride ne piyasaya sürecekLer? (:
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SerhanUygur 9 yıl
birilerinin hayal gücü olmuş bu telefon :))

%100 yalan haber... veya abartı haber diyelim...

Ama tabiki ookuyunca bile heyecan uyandırıyor insanda... Ekran büyümesede çözünürlüğü artıp özellikleri de daha da gelişirse, süper bir telefon olur.

Haber palaşımı için teşekkürler.
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Batuist 9 yıl
Böyle bir telefon çıkarırsa gerçekten olay olur..
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serhatsb 9 yıl
Gelecek özelliklerden cok beklenilen özelliklere daha yakin bence lanse edilen özellikler.
Htc her telefonunda birseyi fazladan koyarken baska bir seyi eksik koyar bu telefonda hersey var gibi gözüküyor bu yüzdende pek htc tarzini yansitmamis.
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler.
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kaansen32 9 yıl
müthiş bi aletti zaten hd2 şimdi hd3 de inşallah bu özellikleri kendinde barındırır ama kötü olan bitarafı ekranı hem çok büyük hemde windows mobile olduğundan çağın diğer telefonlarına göre çok geride kalıyor 65k renk ile bunun telefon olduğunu ve cepte taşınacağını unutmaya başladı galiba artık telefon üreticileri 4.5 inç ekranı ben almış olsam yani üretilse nerede taşıyabilirimki illa bi çantaya gereksinim duyar 4.5 değilde 3.5 yada 3.7 omnia hd gibi idealdir bence hiç olmadı 4 inç en güzelidir birde htc telefonlarını geniş yaptığı içinde zor oluyor taşıması
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asaltek 9 yıl
windows mobile 7 işletim sistemi çok gecikti, bence microsoft işini sıkı tutup, akıllı telefon pazarında apple a ciddi bir rakip olmaya çalışacak ve bu sefer başaracak, aynen pc de olduğu gibi. Çoğu bilgisayar kullancısının windows 7 yi benimsemesi, apple'ın illegal mediaları oynatmaması, herşeyin legal olma zorunluluğu gibi sebeplerden microsoftun şansı var. Windows 7 çıktığında birçok telefonun yeni versiyonları gümbür gümbür gelecek, HTC HD3 de aniden piyasada olacağına ve sağlam bir makina olacağına şüphem yok...!
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cssbaycelebi 9 yıl
bu telefon bir internet efsanesi olarak kalır. lg apollo gibi.
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ssonerb 9 yıl
olası olarak tabir edilen özellikler derken ben ihtiyacım olan bütün özellikleri üst seviyede donatılmış olarak görüyorum :D böyle bir telefon cıkarsa alınır.
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nec85 9 yıl
ben pek inanmadım açıkçası daha yeni çıktı hd2 yeni bir tasarım için erken olduğu kanaatindeyim ancak böle bir pda piyasada pda bırakmaz oda ayrı mesele
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Bir kere HTC xenon flaş kullanmaz, HDMI'da çok uzak bir özellik çünkü hd çekim yaptığı iddia edilen telefonlar da bile yok, 4.5" ekrana çıkmaz HTC çünkü hd2 bile yeterince büyük. Yani asparagas olan kısımlar hemen kendini belli etmiş.
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