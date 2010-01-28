HTC HD3 ile ilgili spekülasyonlar internette yayınlanmaya başladı

(Temsili görsel)

HTC'nin ses getiren akıllı telefonu HD2'nin satışı hız kesmeksizin devam edilirken internette HD3 spekülasyonları dolaşmaya başladı.

HTCPedia tarafından verilen bilgilere göre kasım ayında tanıtılması beklenen HD3, Windows Mobile 7 işletim sistemiyle gelecek, 1.5 GHz saat hızında Qualcomm Snapdragon işlemciyi (?), 1 GB RAM'i ve 1 GB ROM'u bünyesinde barındıracak. Fakat Qualcomm'un 1.5 GHz'lik işlemcisinin 2011 yılına sarkacağı ve çift çekirdek barındıracağı daha önceden söyleniyordu. Ayrıca ekran boyutu ve çözünürlüğünde değişikliklere gidileceği belirtiliyor. Yeni cihazda 4.5 inç (~11.43 cm) boyutunda ve 1280x800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran yer alabilir; ekran çoklu dokunmatiği (multi-touch) destekleyebilir. Kameranın 8 megapiksel olacağı, kameraya xenon flaşın (?) eşlik edeceği, 16 GB dahili bellek + microSD kart girişi olacağı (32 GB'a kadar), Bluetooth / WI-FI / WI-MAX (?) bağlantılarının yer alacağı ve 3.5 mm jak girişi, HDMI, 1800 mAH batarya da söylentiler arasında.

Elbette HTC cephesinden resmi bir açıklama gelmedikçe öne sürülen teknik özelliklerin çoğu akıllarda soru işaretleri bırakacaktır. Zira bilgilerde tutarsızlık olasılığı şu an için yüksek. Her zamanki gibi bekleyelim ve görelim diyoruz.

http://htcpedia.com/news/hd3-is-going-to-break-the-line.html