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HTC Passion'ın (Dragon) çıkış tarihi 2010 yılına sarkmış olabilir

9 yıl
8,2b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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HTC Passion'ın (Dragon) çıkış tarihi 2010 yılına sarkmış olabilir
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, merakla beklenen yeni telefonu Passion'ın çıkış tarihini bir süre daha ertelemiş olabilir. Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organı Digitmes önemli kaynaklara dayandırdığı haberinde 2009 yılının son bölümde kullanıcıyla buluşması amaçlanan HTC Passion'ın raflardaki yerini 2010 yılının ilk bölümünde alacağı iddia etti.

3.5 inç boyutunda OLED kapasitif ekrana sahip olan HTC Passion, gücünü 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon'undan alırken, firmanın Passion için bir süredir Android 2.0 tabanlı daha gelişmiş kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığı biliniyor. Ayrıca HTC'nin Şubat ayında Barcelona'da yapılacak Mobile World Congress (MWC) 2010'da gün yüzüne çıkaracağı Android işletim sistemine sahip dahili QWERTY klavyeli bir model üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Bu modelin ismininde muhtemelen HTC Espresso olacağı gelen bilgiler arasında.


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ebaba07baba 9 yıl
daha çok sarkar !!!! tahminimce 4. nesil iphone ile eş zamanlı çıkacaktır. daha droid bile avrupada satışa çıkmadı. droid fırtınası bitmeden kolay kolay google başka telefonllarda android 2.0 kullanılmasına izin vermez gibi geliyor. bir yandanda nisan-mayıs aylarında hero için android 2.0 upgrade yayınlayacağını duyurması dragonun daha erken gelme ihtimalini doğurmakta.....
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JackDaniels 9 yıl
yaw bi daha touch hd yi felan göremedik doğru dürüst

herhal passionu 2011de belki getiriler

ne kadar nazlı biizm ithalatçılar yaw

belkide burda nokia samsung taş koyuyodur htc ye
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