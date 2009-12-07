HTC Passion'ın (Dragon) çıkış tarihi 2010 yılına sarkmış olabilir

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Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden HTC, merakla beklenen yeni telefonu Passion'ın çıkış tarihini bir süre daha ertelemiş olabilir. Uzakdoğu'nun önde gelen yayın organı Digitmes önemli kaynaklara dayandırdığı haberinde 2009 yılının son bölümde kullanıcıyla buluşması amaçlanan HTC Passion'ın raflardaki yerini 2010 yılının ilk bölümünde alacağı iddia etti.

3.5 inç boyutunda OLED kapasitif ekrana sahip olan HTC Passion, gücünü 1GHz'lik Qualcomm'un Snapdragon'undan alırken, firmanın Passion için bir süredir Android 2.0 tabanlı daha gelişmiş kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığı biliniyor. Ayrıca HTC'nin Şubat ayında Barcelona'da yapılacak Mobile World Congress (MWC) 2010'da gün yüzüne çıkaracağı Android işletim sistemine sahip dahili QWERTY klavyeli bir model üzerinde çalıştığı da konuşuluyor. Bu modelin ismininde muhtemelen HTC Espresso olacağı gelen bilgiler arasında.