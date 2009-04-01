HTC Snap, QWERTY klavyesiyle boy gösterdi

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Bir süre önce 2009 yılı yol haritasını internette yayınlayan HTC'nin yeni ürünleri yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Firma bugün, CTIA Wireless 2009 etkinliği kapsamında QWERTY klavyeli Snap modelini sergiledi.

QWERTY klavyesiyle ilgi toplayan Snap, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor ve Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden güç alıyor. 192 MB RAM'e, 256 MB ROM'a sahip cihazda işletim sistemi olarak Windows Mobile 6.1 Professional uygun görülmüş. 116.5 x 61.5 x 12 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında dizayn edilen Snap'de 2.4 inç, 240x320 piksel LED aydınlatmalı ekran bulunuyor ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. HTC'nin yeni cihazında 2 megapiksel kameraya yer vererek megapiksel savaşından uzak kalmaya karar verdiğini görüyoruz.

Son olarak Snap'in bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, WI-FI ve GPS mevcut. 1500 mAh kapasiteli lityum iyon bataryayla yaz aylarına doğru satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı şu an için belli değil.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var

İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 528MHz Qualcomm MSM 7225

RAM / ROM: 192 MB / 256 MB

Boyut ve ağırlık: 116.5 x 61.5 x 12 mm / 120 gram

Ekran: 2.4 inç, 320x240 piksel, 65.536 renk, TFT

Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği

Kamera: 2 Megapiksel

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

WI-FI: Var, 802.11b/g

GPS: Var (A-GPS desteği)

Batarya: 1500 mAh lityum iyon (380 saate kadar bekleme; 510 dakikaya kadar konuşma süresi)*