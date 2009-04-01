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HTC Snap, QWERTY klavyesiyle boy gösterdi

10 yıl
10,8b
1
13
Diğer
knight
Haber Editörü
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HTC Snap, QWERTY klavyesiyle boy gösterdi
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HTC Snap, QWERTY klavyesiyle boy gösterdi
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Bir süre önce 2009 yılı yol haritasını internette yayınlayan HTC'nin yeni ürünleri yavaş yavaş kendisini göstermeye başladı. Firma bugün, CTIA Wireless 2009 etkinliği kapsamında QWERTY klavyeli Snap modelini sergiledi.

QWERTY klavyesiyle ilgi toplayan Snap, dört band GSM ve HSDPA şebekelerini destekliyor ve Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden güç alıyor. 192 MB RAM'e, 256 MB ROM'a sahip cihazda işletim sistemi olarak Windows Mobile 6.1 Professional uygun görülmüş. 116.5 x 61.5 x 12 mm boyutlarında ve 120 gram ağırlığında dizayn edilen Snap'de 2.4 inç, 240x320 piksel LED aydınlatmalı ekran bulunuyor ve ekran 65.536 rengi görüntüleyebiliyor. HTC'nin yeni cihazında 2 megapiksel kameraya yer vererek megapiksel savaşından uzak kalmaya karar verdiğini görüyoruz.

Son olarak Snap'in bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth, WI-FI ve GPS mevcut. 1500 mAh kapasiteli lityum iyon bataryayla yaz aylarına doğru satışa sunulması beklenen cihazın fiyatı şu an için belli değil.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 528MHz Qualcomm MSM 7225
RAM / ROM: 192 MB / 256 MB
Boyut ve ağırlık: 116.5 x 61.5 x 12 mm / 120 gram
Ekran: 2.4 inç, 320x240 piksel, 65.536 renk, TFT
Bellek: 16 GB'a kadar microSD desteği
Kamera: 2 Megapiksel
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
WI-FI: Var, 802.11b/g
GPS: Var (A-GPS desteği)
Batarya: 1500 mAh lityum iyon (380 saate kadar bekleme; 510 dakikaya kadar konuşma süresi)*


http://www.htc.com/www/product/snap/specification.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tavernac1 9 yıl
CİHAZ SATIŞTA

hepsiburada.com/...


arkadaşlar ben telefonu çok beğendim daha önce kullananlar oldu mu
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GaMeLeCtROniCa 9 yıl
Fiyatı Özelliklerine Göre İyi Bence...
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St Batuhan 10 yıl
biraz külüstür tipli ama güzel olmus bir yandanda :D
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tazymazy35 10 yıl
Bence USA de pazar payı yüksek olan palm treo pro nun karşısına çıkacak

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Canzz 10 yıl
evet külüstür gözüküyo gerçekten...
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