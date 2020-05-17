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    HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor

    HTC U Ear adındaki tam kablosuz kulaklık modeli piyasada Apple AirPods, Huawei FreeBuds, Samsung Galaxy Buds gibi iddialı kulaklık modelleri ile rekabete girişecek.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    HTC tam kablosuz kulaklık pazarına giriyor
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    Akıllı telefon pazarında oldukça gerilerde kalan ve sanal gerçeklik alanında da fırtınanın dinmesi sonrasında satışlarda düşüş yaşayan HTC bu kez şansını tam kablosuz kulaklık sınıfında denemek istiyor.

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    HTC U Ear özellikleri

    HTC U Ear adını alacağı ifade edilen tam kablosuz kulaklık sertifika onaylarına girmeye başladı. Bu sayede kulaklığın tasarımı ile ilgili detaylar da ortaya çıkmış oldu. Firmanın klasik bir tasarım benimsediği görülüyor.

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    AirPods tarzında bir tasarıma sahip olan HTC U Ear tam kablosuz kulaklık modeli bataryalı kılıfın içerisine yatay olarak yerleştiriliyor. Bataryalı kılıf USB Tip-C üzerinden kendisini şarj edebiliyor. Siyah haricinde başka bir renk seçeneği olacak mı belli değil.

    Kulaklık gürültü engelleme sunacak mı veya kullanım süresi ne kadar gibi sorular şimdilik bu sertifika onaylarında cevap bulmuyor. Muhtemelen en geç yaz sonlarında HTC U Ear tam kablosuz kulaklık tanıtılmış olacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/14/htc-u-ear-wireless-earbuds-hits-the-fcc-images-surface/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 38 dk.
    HTC'nin Beats günlerini hatırladım da eğer HTC'ye bir konuda güveneceksem o da müzik ve kulaklık olur.
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    Kampaku 4 sa. yeni yorumcu
    HTC Desire ile yediğim kazığı hala unutamıyorum.
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