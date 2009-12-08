HTC, WM'den Android'e doğru mu kayıyor ?

Her ne kadar ürünleri ülkemizde çok fazla yaygın olmasa da HTC dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri. Pazarda uzun süredir varolmasına rağmen Nokia, RIM ve Apple'ın gerisinde kalan Tayvanlı üretici, son dönemde Google'ın açık kaynaklı mobil işletim sistemi Android tabanlı cihazlar üzerine yoğunlaşmış durumda. Android gün yüzüne çıkmadan önce sürekli Windows Mobile'la kullanıcıların karşısına çıkan HTC, 2010 yılında Android'i daha çok tercih edecek gibi görünüyor. Firmanın internete sızan ve 2010 yılının ilk yarısını kapsayan yol haritası, önümüzdeki yıl ürün gamına ekleyeceği akıllı telefonlar hakkında bizlere bilgi veriyor.

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HTC 2010 yılı için telefonlarını 4 ayrı kategoride sınıflandırmış. Bunlardan ilki Dizayn. Adından da anlaşılabileceği gibi bu kategoride tasarımlarıyla göz dolduran 2 adet akıllı telefona yer verilmiş, Legend ve Salsa. Legend, oldukça ince yapısı ve göze hoş gelen tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşletim sistemi tahmin edilebileceği gibi Android'in tercih edildiği Legend'da Qualcomm'un 600MHz'lik MSM7227 işlemcisine yer verilmiş. 3.2 inç boyutlarında HVGA kapasitif dokunmatik ekrana ve 5 Megapiksellik otomatik netlemelisahip olan cihazda ekranın hemen altında konumlandırılan tıklamaya duyarlı optik navigasyon tuşuyla kullanıcının daha rahat işlem yapması sağlanmış. Birçok sosyal ağ, Google servisleri ve Microsoft Exchange'le uyumlu olan Legend bir aksilik olmazsa Mart 2010'da raflardaki yerini alacak.

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Dizayn kategorisinde bulunan diğer bir telefon Salsa için Android işletim sisteminin Blackberry'lerle buluşması desek yanlış olmayacaktır. 8.6mm kalınlığındaki Salsa, gücünü Legend'da kullanılan işlemcinin bir alt modeli 528MHz'lik MSM7225'den alıyor. Dahili QWERTY klavyesine rağmen 2.6 inçlik dokunmatik ekranın tercih edildiği Salsa'da 3.2 megapiksellik kameraya yer verilirken, Legend'daki 1300mAh'lık pilin aksine 1100mAh'lik pil kullanılıyor. GPS/AGPS/ Wi-Fi yeteneklerine sahip olan Salsa'nın satışa çıkacağı tarih olarak Haziran 2010 belirlenmiş.

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HTC'nin 2010 yılı için belirlediği diğer bir sınıf Sosyal. Günümüzde özellikle gençler tarafından oldukça yaygın olarak kullanılan sosyal ağlarla uyumlu modellere bu kategori altında yer verilmiş. Bunlardan biri olan Tide, klasik nümerik tuşlara sahip Android'li bir telefon olarak göze çarpıyor. 2.68 inçlik VGA dokunmatik ekrana sahip olan Tide gücünü Salsa'da olduğu gibi Qualcomm'un MSM7225 işlemcisinden alıyor ve bünyesinde 3.2 megapiksellik otomatik netlemeli kamera bulunuyor. Facebook, Twitter gibi sosyal ağların yanında anlık mesajlaşma kabiliyetine de sahip olan Salsa'nın kullanıcıyla buluşacağı tarihse 2010 yılının Nisan ayı seçilmiş.

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Sosyal kategorisindeki son telefonsa Buzz. Şık tasarımıyla HTC Tattoo'u oldukça andıran Buzz, 3.2 inçlik kapasitif dokunmatik ekrana sahip. 5 Megapiksellik otomatik netlemeli kamerayı bünyesinde bulunduran Buzz'da, Qualcomm'un 528MHz'lik MSM7225 işlemcisine yer verilmiş. 1200mAh'lik pilin kullanıldığı Buzz, sınıfından da anlaşılacağı gibi sosyal ağlarla tam uyumuyla ön plana çıkıyor. HTC'nin ürün gamına Nisan 2010'da ekleyeceği cihaz diğer modellerde olduğu gibi Android işletim sistemiyle geliyor.

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Özellikle teknolojiyi yakından takip eden kullanıcılara hitap eden ürününe HTC tahmin edileceği gibi Performans sınıfında yer vermiş. 2010 yılı içersinde adından en çok bahsettirmesi muhtemel telefonlarından ilki HTC Bravo. Tayvan'lı üreticinin yeni amiral gemisi diyebileceğimiz Android'li Bravo Leo'da olduğu gibi gücünü Qualcomm'un oldukça güçlü işlemcisi 1GHz'lik Snapdragon'dan alıyor. 3.7 inçlik WVGA AMOLED kapasitif ekrana sahip olan Bravo'da 720p'lik görüntü kaydı yapabilen 5 megapiksellik otomatik netlemeli kameraya ve kullanıcıların menüler arasında daha hızlı dolaşmasını sağlayan optik joystick yer verilmiş. Sahip olduğu güçlü donanımlardan dolayı 1400mAh'lık pilin kullanıldığı cihazda 256MB'lık bellek kullanılırken gelen bilgilere göre kullanıcıyla buluşmadan hemen önce bir revizyon geçirip 512MB'lık belleğe sahip olacak. Yüksek çözünürlükte DivX desteği de sunacak olan Bravo için HTC tarafından 2010 yılının Nisan ayı seçilmiş. (Bravo'nun bir süredir dedikodularda dillendirilen Passion-Dragon ile uyumluluk gösterdiğini belirtelim.)

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HTC, Dizayn, sosyal ve performans sınıflarında hep Android'li modellere yer verirken, uzun yıllardır kullanıcılarına sunduğu Windows Mobile'a ancak Üretkenlik kategorisinde yer vermiş. Bu sınıftaki 3 yeni akıllı telefonunu 2010 yılında ürün gamına ekleyecek olan HTC'nin yaptığı bu hamle firmanının Windows Mobile'dan yavaş yavaş Android platformuna döndüğünü gözler önüne seriyor. Firmanın önümüzdeki yıl satışa sunmaya hazırlandığı Windows Mobile'lı cihazlara Photon ile başlayalım. Bünyesinde 600MHz'lik Qualcomm MSM7227 ve 256MB belleğin kullanıldığı ürün, 3.2 inç boyunda WVGA çözünürlük sağlayan kapasitif dokunmatik ekrana ve 5 Megapiksellik otomatik netlemeli kameraya sahip. 1300mAh'lik pilden gücünü alan Photon HTC'nin TouchFLO 3D arayüzünü de destekliyor. Diğer modellerde olduğu gibi Facebook ve Twitter ile tam uyumlu çalışan cihaz için belirlenen çıkış tarihiyse Nisan 2010.

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HTC'nin Windows Mobile'lı diğer bir telefonu da Mayıs 2010'da satışa sunacağı Trophy. Dahili QWERTY fiziksel klavyeye sahip olan WM 6.5'li akıllı telefon, gücünü firmanın diğer cihazlarında da gördüğümüz Qualcomm MSM7225 işlemcisinden alıyor. Bünyesinde 256MB'lık belleğin kullanıldığı Trophy'de ekran olarak 3 inçlik VGA çözünürlüklü kapasitif panel tercih edilmiş. Photon'daki gibi 5 Megapiksellik kameraya sahip olan cihazda kullanılan bataryaysa 1400mAh'lik.

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Ve HTC'nin 2010 yılının ilk yarısındaki yol haritasında karşımıza çıkan son cihazı Touch Pro 2'i de oldukça andıran Tera. Yandan kaydırmalı geniş QWERTY fiziksel klavyesiyle yazışmaları oldukça kolaylaştıracağa benzeyen ürün, üretkenlik kategorisindeki diğer modeller gibi Windows Mobile 6.5 işletim sistemiyle geliyor ve 3 inç boyutunda WQVGA çözünürlük sağlayan resesitif ekranıyla HTC'nin 2010 yılının ilk yarısında kapasitif ekrana sahip olmayan akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Yapısında 600MHz'lik Qualcomm MSM7225 işlemcisini ve 256MB belleği barındıran Tera'da 3.2 megapiksellik otomatik netlemeli kameraya yer verilirken, 1300mAh'lik pilin kullanılmış. Tayvanlı telefon üreticisi, Tera'ı kullanıcıya sunacağı tarih olarak Nisan 2010'u belirlemiş. Firmanın 2010 yılının ilk yarısında satışa sunacağı 5 akıllı telefonda microSD girişine, 3.5mm'lik jaka, FM alıcısına, GPS/AGPS/Wi-Fi/Bluetooth bağlantı yeteneklerine sahip olduğunu da belirtelim.

Uzun yıllardır adından Windows Mobile'lı ünlü akıllı telefon üreticisi diye bahsettiren HTC yavaş yavaş bu ünvanını kaybedecek gibi duruyor. 2010 yılının ilk yarısında önceliğini Android'e veren firmanının yavaş yavaş Windows Mobile'dan vazgeçeceği yönündeki iddiaların doğru olup olmadığınıysa zaman gösterecek.

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