HTC'nin amiral gemisi HD2, İngiltere sahillerine 11 kasımdan itibaren mi vuracak?

Tam Boyutta Gör

Cep bilgisayarı üretiminin öncülerinden HTC, kısa süre önce 1 GHz saat hızında SnapDragon işlemcili ve 4.3 inç 480x800 piksel dokunmatik ekranlı modeli HD2'nin tanıtımını gerçekleştirmiş; teknoloji severler HD2 için geri sayıma başlamıştı.

Clove.co.uk sitesine göre HD2, 11 kasımdan itibaren İngiltere sahillerine vurabilir. Fiyatın ise vergiler hariç 469 Pound civarında olacağı iddialar arasında. HTC HD2'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha özetleyecek olursak quadband GSM / dualband HSDPA desteği, 3.5 mm jak girişi, 448 MB RAM / 512 MB ROM, microSD kart desteği, WI-FI / GPS / Bluetooth v2.1 bağlantısı, 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, led flaş, FM radyo ve 1230 mAh lityum iyon batarya göze çarpıyor.