HTC'nin Android OS destekli yeni modeli gizlice görüntülendi

Cep bilgisayarı sektöründe söz sahibi üreticilerden HTC'nin Android işletim sistemini kullanan yeni cihazı gizlice görüntülendi ve görüntüler internete sızdırıldı.

Dream, Magic, Tattoo ve Hero'nun ardından firmanın beşinci Androidli modeli ünvanını taşıyan cihazın kod adının ''Dragon'' olduğu internette rivayet ediliyor. Bir diğer söylentiye göre de telefon Qualcomm Snapdragon platformundan güç alabilir. HTC cephesinden resmi gelişmeleri ilgiyle izliyoruz ve teknoloji severlerin fazla bekletilmemesini diliyoruz.

http://www.unwiredview.com/2009/10/19/new-htc-android-phone-leaked-might-be-the-dragon/