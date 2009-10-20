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HTC'nin Android OS destekli yeni modeli gizlice görüntülendi

9 yıl
16,8b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Cep bilgisayarı sektöründe söz sahibi üreticilerden HTC'nin Android işletim sistemini kullanan yeni cihazı gizlice görüntülendi ve görüntüler internete sızdırıldı.

Dream, Magic, Tattoo ve Hero'nun ardından firmanın beşinci Androidli modeli ünvanını taşıyan cihazın kod adının ''Dragon'' olduğu internette rivayet ediliyor. Bir diğer söylentiye göre de telefon Qualcomm Snapdragon platformundan güç alabilir. HTC cephesinden resmi gelişmeleri ilgiyle izliyoruz ve teknoloji severlerin fazla bekletilmemesini diliyoruz.


http://www.unwiredview.com/2009/10/19/new-htc-android-phone-leaked-might-be-the-dragon/ Yorum Yaz
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EdnanBey 10 ay
Hort
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anelka39 9 yıl
dragonun ne zaman cikacagi konusunda bir fikri olan var mi
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ebaba07baba 9 yıl
bir kaç ay daha zamanı var kanımca.. droid daha avrupada satışa çıkmadı. tüm avrupa ülkelerinde satışa başlaması taminen 2-3 ayı bulur. muhtemelen mart-nisan gibide türkiyede satışa başlar. yani dragonun piyasaya cıkması için önce droid fırtınasının bitmesi gerekli. benim şahsi fikrim haziran-temmuz gibi iphone 4g tanıtıldıktan sonra misilleme olarak çıkacaktır. forumlarda adının google phone olacağı dedikoduları mevcut....
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Computeus 9 yıl
Bir sene içinde 5 tane model çıkarıyorlar. Sonra da eski modellere güncelleme yayınlamıyorlar. HTC kullanıcılarına ayıp ediyor.
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ngnzlr 9 yıl
HTC aldı başını gidiyor, modeller ve kalite çok güzel
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rabbitweed 9 yıl
onu bunu bilmemde android cok cabuk sevildi.sanirim piyasanin ihtiyaci olan isletim sistemi bu
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semih22 9 yıl
gizlice zaten reklam yapılıyor.
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ogi_can 9 yıl
HTC işini biliyor. Senelerdir WinMo üzerine çalışıp kendilerince geliştiriyorlardı. Şimdi aynısını Android' de yapıyorlar. Fakat Android geliştirmeye daha müsait olduğundan bir kaç sene içinde HTC bence tamamen Android üzerine yoğunlaşacak.
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Tolgá 9 yıl
çok şık duruyor
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