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    Trump Phone’un maskesi düştü: İçinden HTC U24 Pro çıktı

    Trump Mobile'ın T1 akıllı telefonu, söküm işlemine tabi tutuldu. Cihazın, 2024 yılında piyasaya sürülen HTC U24 Pro ile neredeyse birebir aynı donanıma sahip olduğu ortaya çıktı.

    Trump Phone’un maskesi düştü: İçinden HTC U24 Pro çıktı Tam Boyutta Gör
    Trump ailesinin mobil operatör girişimi Trump Mobile tarafından satışa sunulan T1 akıllı telefonu, söküm işlemine tabi tutuldu. Cihazın, 2024 yılında piyasaya sürülen HTC U24 Pro ile neredeyse birebir aynı donanıma sahip olduğu ortaya çıktı.

    HTC U24 Pro ile birebir aynı

    Tamir ve donanım analizleriyle tanınan iFixit ekibi, Trump Phone'nu parçalarına ayırarak inceledi. Yapılan analiz, T1’in iç tasarımının HTC U24 Pro ile neredeyse tamamen aynı olduğunu gösterdi. Anakart yerleşimi, bileşen konumları ve temel donanım özellikleri iki cihaz arasında büyük ölçüde örtüşüyor.

    İki telefon arasındaki en dikkat çekici fark batarya tarafında ortaya çıktı. Trump Mobile T1, kağıt üzerinde 5.000 mAh kapasiteli bir pil ile gelirken HTC U24 Pro’da 4.600 mAh batarya bulunuyor. Ancak buna rağmen T1’in şarj hızı düşürülmüş durumda. Cihaz maksimum 30W hızlı şarj desteği sunarken HTC U24 Pro 60W şarj desteğine sahip.

    Trump Mobile, cihazı tamamen kopyalamak yerine bazı kozmetik dokunuşlar yapmış. Kamera modülündeki flaşın konumu değiştirilirken hoparlör ızgarası da yeniden tasarlanmış. Bunun dışında her iki cihaz da aynı donanımı paylaşıyor.

    T1’in kalbinde HTC U24 Pro’da da kullanılan Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi yer alıyor. Cihaz ayrıca 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunuyor. iFixit, iki model arasındaki tek donanımsal farklılıklardan birinin bellek tedarikçisi olduğunu belirtti. Trump Mobile modelinde Micron üretimi bellek kullanılırken HTC modelinde SK Hynix yongaları bulunuyor.

    Hatta ekip, HTC U24 Pro’nun anakartını Trump Mobile T1 kasasına takarak cihazı sorunsuz şekilde çalıştırmayı başardı. Bu da iki telefonun ne kadar benzer olduğunu gözler önüne serdi.

    "Made in USA" olarak pazarlanmıştı 

    Trump Mobile’ın eski bir HTC telefonunu kendi markası altında satması soru işaretlerine yol açtı. Hatırlanacağı üzere, Trump Phone T1 ilk olarak "Made in USA" mottosuyla tanıtılmıştı. Daha sonra bu ifade kaldırılarak "ABD'de tasarlandığı" iddia edilmişti. Ancak gerçekler oldukça farklı görünüyor.

    iFixit uzmanı Shahram Mokhtari’ye göre iki olasılık bulunuyor. HTC, U24 Pro tasarımının haklarını Trump Mobile’a satmış olabilir ya da Trump Mobile, Çin’de zaten U24 Pro üreten bir fabrikayla anlaşarak sınırlı sayıda özelleştirilmiş cihaz ürettirmiş olabilir.

    Trump Mobile geçen ay T1’in müşterilere gönderilmeye başlandığını açıklamıştı. Ancak şirketin internet sitesinde telefon hala 100 dolarlık ön ödeme ve 499 dolar fiyatıyla ön siparişe açık olarak listeleniyor. 

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