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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak

    Giyilebilir cihaz üreticisi Huami, Xiaomi ile aralarında sorun olduğuna yönelik iddiaları kesin bir dille yalanlayarak Mi Band 5'in planlandığı gibi bu yıl çıkacağını açıkladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak
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    Huami Technology, sosyal medya hesabı aracılığıyla Xiaomi ile sürdürdükleri işbirliği konusunda önemli bir açıklama yaptı.

    İki firma arasında karşılıklı bir iş anlaşması söz konusu. Huami, Çinli şirket için Mi Band fitness bilekliği gibi giyilebilir cihazlar üretiyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı

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    Ancak son zamanlarda Xiaomi'nin Huaemi'deki yatırımını azalttığı ve iki şirket arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiğine yönelik haberler çıkmıştı.

    Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak
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    Mi Band 5 açıklaması

    Ancak Huami CEO'su Huang Wang söylentileri reddetti ve şirketlerin birlikte çalışmaya devam ettiğini, ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

    Huami ayrıca Xiaomi Mi Band 5'in planlandığı gibi bu yıl piyasaya sürüleceğini açıkladı. Akıllı bilekliğin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil ancak büyük olasılıkla kendisiyle yaz aylarında tanışacağız.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/17/huami-dismisses-rumors-about-xiaomi-reducing-its-investment-in-the-company-confirms-mi-band-5-launch-this-year Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Benim için en büyük sıkıntı ekranın belli olmasıydı. Mi band 3 o konuda daha iyiydi, estetik olarak hiç güzel durmuyor köşeli köşeli ekran gri belli oluyor böyle sevmiyorum :)
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    Rachsuchtig 2 sa.
    Ekrani biraz daha büyük olmali bence
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