Huami açıkladı: Xiaomi ile sorunumuz yok Mi Band 5 bu yıl çıkacak

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Huami Technology, sosyal medya hesabı aracılığıyla Xiaomi ile sürdürdükleri işbirliği konusunda önemli bir açıklama yaptı.

İki firma arasında karşılıklı bir iş anlaşması söz konusu. Huami, Çinli şirket için Mi Band fitness bilekliği gibi giyilebilir cihazlar üretiyor.

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Ancak son zamanlarda Xiaomi'nin Huaemi'deki yatırımını azalttığı ve iki şirket arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiğine yönelik haberler çıkmıştı.

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Mi Band 5 açıklaması

Ancak Huami CEO'su Huang Wang söylentileri reddetti ve şirketlerin birlikte çalışmaya devam ettiğini, ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti.

Huami ayrıca Xiaomi Mi Band 5'in planlandığı gibi bu yıl piyasaya sürüleceğini açıkladı. Akıllı bilekliğin tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil ancak büyük olasılıkla kendisiyle yaz aylarında tanışacağız.

https://www.gizmochina.com/2020/04/17/huami-dismisses-rumors-about-xiaomi-reducing-its-investment-in-the-company-confirms-mi-band-5-launch-this-year

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