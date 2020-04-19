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    Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı

    Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor 9X serisi önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Honor 9X ve 9X Pro sadece Çin'de 10 milyondan fazla sattı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı
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    Huawei, alt markası Honor sayesinde ciddi bir başarıya imza attı. Çinli şirket, Honor 9X serisi akıllı telefon satışlarının önemli bir kilometre taşına ulaştığını duyurdu.

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    Honor 9X ve 9X Pro modelleri 2019'un Temmuz ayında, Kirin 810 yonga setiyle güçlendirilmiş ilk akıllı telefonlar olarak piyasaya sürülmüştü. Her iki cihaz da oldukça yoğun bir ilgiyle karşılandı.

    Honor 9X serisi Çin'de 10 milyon satış rakamını geride bıraktı
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    8 ay sürdü

    Honor pazarlama departmanı başkan yardımcısı Guan Haitao, Honor 9X serisi akıllı telefonların 10 milyon satış rakamını geride bıraktığını açıkladı. Hem de sadece Çin'de.

    Akıllı telefonların 10 milyon barajını aşması yaklaşık 8 ay sürdü. Geçen yaz bir açıklama yapan Honor Başkanı Zhao Ming, şirketin en az 20 milyon adet Honor 9X satmayı planladığını söylemişti.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/17/honor-9x-series-sells-over-10-million-units-in-china Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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