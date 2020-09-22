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    Huami Amazfit GTR 2 akıllı saati rekabeti kızıştıracak

    Huami Amazfit GTR 2 akıllı saat modeli 1.39 inçlik AMOLED ekran, gelişmiş optik sensör ile kandaki oksijen seviyesini ölçme, 4GB bellek, WiFi gibi özellikler sunuyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huami Amazfit GTR 2 akıllı saati rekabeti kızıştıracak

    Amazfit markası ile giyilebilir cihaz pazarının en çok satanları arasına giren Huami yeni ürünlerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni Amazfit GTR 2 vakıllı saati biraz daha üst seviyeye iddialı özellikler sunacak.

    Huami Amazfit GTR 2 özellikleri ve fiyatı

    Huami Amazfit GTR 2 akıllı saat modeli 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip ve 450 nit parlaklık seviyesi ile dış ortamlarda iyi bir görüntü sağlıyor. Saat toplam 35 üretim işlemi ve 27 saat parlatma sürecinden geçmiş. Cam üzerindeki karbon kaplama ise 9H sertlik seviyesi sunuyor.

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    Saatin sağ tarafında iki tuş yer alıyor ve dokunmatik haricinde kontroller buradan da sağlanıyor. Paslanmaz çelik ve alüminyum alaşım olmak üzere iki gövde seçeneği mevcut. Gövde su altında 50 metreye kadar dayanıklılık sunuyor.

    BioTracker 2 PPG optik sensörü kalp atışlarının haritasını çıkarırken ayrıca yüzde 96 oranına kadar kandaki oksijen doygunluğunu ölçebiliyor. Ayrıca kandaki oksijen üzerinden daha hassas uyku döngülerini hesaplayabiliyor. PAI yazılımı tüm verileri algoritmalardan geçirerek kullanıcıya istatistik şeklinde iletiyor.

    Huami Amazfit GTR 2 akıllı saati rekabeti kızıştıracak
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    12 farklı spor modu barındıran akıllı saat ayrıca telefondan gelen bildirimleri de yansıtabiliyor. 4GB depolama belleğine gerektiği takdirde WiFi üzerinden bağımsız bir şekilde müzik indirebiliyosunuz. Ayrıca GPS ve GLONASS yongaları da mevcut.

    Huami Amazfit GTR 2 modeli ortalama 14 gün kullanım süresi sunuyor ancak GPS açık iken bu rakam çok düşük seviyelere iniyor. Temel saat fonksiyonlarıyla ise 38 güne kadar kullanmak mümkün. Model klasik versiyon 162$, spor versiyon 146$ şeklinde satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/09/22/huami-announces-amazfit-gtr-2-and-gts-2/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 3 sa.
    Güzel görünüyor. Eğer yanları gibi arkası da metal ise almayı düşünebilirim. Apple haricindeki çoğu firma arkasını plastik yapıyor.
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    yurtbeyi (Can Emre) 5 sa.
    TR çıkış tarihi hakkında bilgi var mı
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