Huawei Band 4'e gelen yeni güncelleme SpO2 sensörünü etkinleştiriyor

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Huawei Band 4 akıllı bileklik modeli, geçtiğimiz Ekim ayında 28 dolar fiyatla piyasaya sürülmüştü. Cihazda yer alan ve şimdiye kadar kullanılamayan SpO2 sensörü yeni güncelleme ile birlikte artık etkinleştirildi.

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Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor

Huawei Band 4'ün neredeyse tam bir kopyası olan Honor Band 5i, SpO2 sensörünü iki ay önce etkinleştiren bir güncelleme almıştı. Huawei Band 4'ün özellikleri, yaklaşık aynı zamanda tanıtılan Honor Band 5i'ye karşılık geliyor. İkisi arasındaki tek fark, ön paneldeki kapasitif dokunmatik düğmenin tasarımı diyebiliriz. Her iki fitness takip cihazı da kan oksijen seviyelerini izlemek için tasarlanmış bir SpO2 sensörü ile donatılmıştı ve ne yazık ki bu özellik varsayılan olarak devre dışıydı.

COVID-19'un tanımlanmasına yardımcı olabilir

Honor Band 5i, Mart ayında sensörü etkinleştirilen bir yazılım güncellemesi aldı. Şimdi ise sıra Huawei Band 4'e geldi. Günümüzde kandaki oksijen seviyesini izlemek sadece sporcular için geçerli olmayabilir. Bu göstergeyle, yeni tip koronovirüsün neden olabileceği solunum sistemindeki bozuklukları izlemek de mümkün. Zira doktorlar yüzde 90'ın altındaki oksijen doygunluğu seviyesi durumunda yardım almanızı öneriyorlar. Tabii ki, bir spor bilekliği tıbbi bir cihaz olarak değerlendirilemez. Ancak yine de bir hastalığın tanımlanmasına yardımcı olabilir.

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En son güncelleme "5,46 MB" boyutunda ve ürün yazılımı sürümünü 1.0.2.96'ya yükseltiyor. Yeni yazılım, kandaki oksijen seviyesi sensörünü etkinleştirmenin yanı sıra, aşağıdaki değişiklikleri de içeriyor:

Kullanıcı deneyimi optimizasyonu;

Eğitim modu optimizasyonu;

Alarm işlevselliğinin optimizasyonu;

Cihaz ekranındaki bilgilerin görüntülenmesiyle ilgili sorunların düzeltilmesi.

Şirket, ürün yazılımını yalnızca pil seviyesi en az yüzde 20 olduğunda güncellemenizi öneriyor. İşlemin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü de belirtelim.

https://www.gizmochina.com/2020/05/20/latest-firmware-update-enables-spo2-sensor-on-huawei-band-4/

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