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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huami yeni akıllı saat modelini duyurdu: Amazfit Ares

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yan kuruluşu olarak faaliyet gösteren Huami, iki haftaya kadar pil ömrü sunan en yeni akıllı saat modeli Amazfit Ares'i tanıttı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huami yeni akıllı saat modelini duyurdu: Amazfit Ares
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    Xiaomi'nin yan kuruluşu olan Huami, akıllı saat modellerini genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak Amazfit Ares olarak adlandırdığı spor odaklı akıllı saat modelini tanıttı.

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    Amazfit Ares çeşitli spor ihtiyaçlarını karşılamak için kapalı veya açık hava sporları da dahil olmak üzere 70 spor modu ile birlikte geliyor. Cihazın Firstbeat platformu üzerinden performans analizi, GPS ve kalp atış hızı izleme gibi özellikler sunduğunu da belirtelim. Akıllı saat 176 x 176 piksel çözünürlük ve Gorilla Glass 3 korumasıyla birlikte 1.28 inç kare bir dokunmatik ekrana sahip. Polikarbonattan yapılan Amazfit Ares, sadece 48 gram ağırlığında ve 5 ATM (50 metre) suya dayanıklılık sunuyor.

    Huami yeni akıllı saat modelini duyurdu: Amazfit Ares
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    70 dolardan satılacak

    Amazfit Ares, spor izleme yeteneklerinin yanı sıra Biotracker PPG optik kalp atış hızı sensörüne de sahip ve uyku izlemeyi destekliyor. Bluetooth üzerinden herhangi bir Android 5.0 veya iOS 10 cihaz ile eşleşebilen akıllı saat, 200mAh pil ile geliyor ve şirketin iddiasına göre normal kullanımla 14 güne kadar dayanabiliyor.

    Öte yandan GPS ve kalp atış hızı izleme hızı kapalıyken sadece saat işleviyle 90 güne kadar pil ömrü sunduğu ifade edilmiş. Şarj işlemi, perakende ambalajında ??bulunan tescilli manyetik bir stand ile yapılıyor.

    Huami yeni akıllı saat modelini duyurdu: Amazfit Ares
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    1 Haziran tarihinde Çin'de satışa sunulacak olan Amazfit Ares'in satış fiyatı ise 499 CNY (70 dolar) olarak açıklandı. Siyah ve ordu yeşili renk seçenekleriyle raflara çıkacak olan akıllı saatin, diğer ülkelerde ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz açıklanmış değil.



    https://www.gizbot.com/wearable-technology/news/amazfit-ares-launch-price-specs-features-067784.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 48 dk.
    Burada yazandan farklı bir özelliği yoksa akıllı saatten ziyade ekstra GPS özelliği eklenmiş akıllı bileklik gibi daha çok...
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