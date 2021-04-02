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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

    Çinli şirket Huaweinin yeni akıllı bilekliğine dair detaylar ortaya çıktı. Huawei Band 6 olarak adlandırılacak olan bileklik, Honor Band 6 ile aynı çizgileri taşıyor.
    02 Nisan 2021, 22:30 (1 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı
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    Huawei, yeni bir akıllı bileklik tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 5 sayısını atlayarak 2019'da tanıtılan Huawei Band 4 serisinden sonra bu ay içerisinde Huawei Band 6 serisini tanıtacak. Seride normal sürümün yanında bir de Pro varyantın olması bekleniyor.

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    Huawei Band 6'nın özellikleri

    Çinden gelen sızıntı görseller akıllı bilekliğin tasarımını ve özelliklerini ortaya koyuyor. Tasarım ve özellikler açısından Huawei Band 6, Kasım ayında tanıtılan Honor Band 6 ile aynı görünüyor.

    Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı
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    Huawei Band 6, 1.47 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Huawei Band 4'te yer alan 0.90 inçlik ekrana göre yaklaşık 1.5 kat daha büyük.

    Siyah, turuncu, yeşil ve pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan akıllı bileklik, 18 gramlık hafif bir gövdeye sahip olacak. Akıllı bilekliğin, tam şarjla iki haftaya kadar ve 5 dakikalık şarjla 2 güne kadar pil ömrü sunması bekleniyor.

    Silikon kayışla gelecek olan Huawei Band 6, Kung Fu dahil 96 spor modunu desteği sunacak. Kandaki oksijen seviyesi izlemenin yanı sıra yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı bileklik, HUAWEI TruSeen 4.0 24 saatlik kalp atış hızı izleme, HUAWEI TruSleep 2.0 uyku izleme ve HUAWEI TruRelax 2.0 stres izlemeyi de destekleyecek.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/02/huawei-band-6-specs-features-design-leak/
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    Bloodin 1 gün önce

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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    msydm (MEHMET SELİM ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Huawei, kendini sürekli geliştiriyor. Süper olmuş.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Akıllı saat havasında bileklik daha iyi bence.
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    S SeniorGrandMaster 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    şu an 4 pro dan başkası satılmıyor. adamlar 6 çıkartmış.
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu aletler ağırlık antrenmanı sırasında yakılan kaloriyi gösterebiliyor mu?
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    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saat olmuş bu
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