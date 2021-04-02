Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Huawei, yeni bir akıllı bileklik tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, 5 sayısını atlayarak 2019'da tanıtılan Huawei Band 4 serisinden sonra bu ay içerisinde Huawei Band 6 serisini tanıtacak. Seride normal sürümün yanında bir de Pro varyantın olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor"

İlginizi Çekebilir

Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Band 6'nın özellikleri

Çinden gelen sızıntı görseller akıllı bilekliğin tasarımını ve özelliklerini ortaya koyuyor. Tasarım ve özellikler açısından Huawei Band 6, Kasım ayında tanıtılan Honor Band 6 ile aynı görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Huawei Band 6, 1.47 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Huawei Band 4'te yer alan 0.90 inçlik ekrana göre yaklaşık 1.5 kat daha büyük.

Siyah, turuncu, yeşil ve pembe olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle sunulacak olan akıllı bileklik, 18 gramlık hafif bir gövdeye sahip olacak. Akıllı bilekliğin, tam şarjla iki haftaya kadar ve 5 dakikalık şarjla 2 güne kadar pil ömrü sunması bekleniyor.

Silikon kayışla gelecek olan Huawei Band 6, Kung Fu dahil 96 spor modunu desteği sunacak. Kandaki oksijen seviyesi izlemenin yanı sıra yakında piyasaya sürülmesi beklenen akıllı bileklik, HUAWEI TruSeen 4.0 24 saatlik kalp atış hızı izleme, HUAWEI TruSleep 2.0 uyku izleme ve HUAWEI TruRelax 2.0 stres izlemeyi de destekleyecek.

https://www.gizmochina.com/2021/04/02/huawei-band-6-specs-features-design-leak/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.