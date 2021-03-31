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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor

    Xiaomi, Android TV destekli yeni bir Mi Box üzerinde çalışmalar yürütüyor. FCC listesinde görülen yeni cihaz, Mi Box S ile olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.
    31 Mart 2021, 23:00 (42 dk.)
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    Diğer Ev Elektroniği
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor

    Xiaomi, yeni bir Mi Box üzerinde çalışıyor. FCC listesinde yer alan cihaz, 2018 yılında tanıtılan Mi Box S ile benzer bir görünüm sunuyor. İlk olarak 9to5Google tarafından bildirilen yeni Mi Box'ın MDZ-22-AG model numarası, 2018 sürümünün MDZ-22-AB model numarasıyla neredeyse aynı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, OLED ekranlı MIJIA Pure Smart Humidifier Pro'yu tanıttı"

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    Yaklaşmakta olan yeni Mi Box

    FCC belgelerinde yer alan görseller cihazın, Mi Box S ile aynı tasarıma sahip olduğunu ancak biraz daha farklı bir uzaktan kumandayla geldiğini gösteriyor.

    Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor

    Ayrıca görseller, bu yeni Mi Box'ın orijinal Mi Box ve Mi Box S'ye güç veren Amlogic S905-H dört çekirdekli işlemciye sahip olduğunu da gösteriyor.

    Yeni Mi Box'ın üzerinde, bir ses çıkışı bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir USB bağlantı noktası ve bir güç girişi yer alıyor. Uzaktan kumandada Netflix düğmesi artık beyaz bir zemine sahip. Önceden yer alan Live düğmesi ise Prime Video düğmesiyle değiştirilmiş.

    Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor

    Kullanım kılavuzuna göre gönderi kutusu içerisinde, yeni Mi Box, uzaktan kumanda, HDMI kablosu ve bir güç adaptörü ile birlikte iki AAA pil bulunacak.



    https://www.gizmochina.com/2021/03/30/a-new-version-of-the-mi-box-s-has-been-certified-by-the-fcc/
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    OLED Ekranlı Dijital Metre

    cocainbar 7 saat önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    LastFaded 12 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yeni bir üründen ziyade küçük bir makyaj olacak aslında.

    Kumanda için bahsedilen yenilikler de zaten halihazırda satılan Mi Box S'in kumandasında mevcut.

    Bu ürün daha önce Çin için tanıtılan Mi Box 4S Pro'nun küresel sürümü olacak. İsmi de muhtemelen Mi Box S Pro olur.

    • 4K yerine 8K çözünürlük,
    • 8 GB'dan 16 GB'a yükseltilen dahili hafıza,
    • USB 2.0 yerine USB 3.0,
    • HDMI 2.0a yerine HDMI 2.1,
    • Bluetooth 4.2 yerine Bluetooth 4.3
    bunlar dışında değişen bir şey yok.

    Eğer 8K televizyona sahip değilseniz Mi Box S yerine almanın bir anlamı olmayacak.
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    manesnuc (Fırat Küçük) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yani bu artık taşın suyunu çıkarmayı da geçti.
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