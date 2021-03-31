Mi Box S'nin yeni bir varyantı geliyor

Xiaomi, yeni bir Mi Box üzerinde çalışıyor. FCC listesinde yer alan cihaz, 2018 yılında tanıtılan Mi Box S ile benzer bir görünüm sunuyor. İlk olarak 9to5Google tarafından bildirilen yeni Mi Box'ın MDZ-22-AG model numarası, 2018 sürümünün MDZ-22-AB model numarasıyla neredeyse aynı.

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Yaklaşmakta olan yeni Mi Box

FCC belgelerinde yer alan görseller cihazın, Mi Box S ile aynı tasarıma sahip olduğunu ancak biraz daha farklı bir uzaktan kumandayla geldiğini gösteriyor.

Ayrıca görseller, bu yeni Mi Box'ın orijinal Mi Box ve Mi Box S'ye güç veren Amlogic S905-H dört çekirdekli işlemciye sahip olduğunu da gösteriyor.

Yeni Mi Box'ın üzerinde, bir ses çıkışı bağlantı noktası, bir HDMI bağlantı noktası, bir USB bağlantı noktası ve bir güç girişi yer alıyor. Uzaktan kumandada Netflix düğmesi artık beyaz bir zemine sahip. Önceden yer alan Live düğmesi ise Prime Video düğmesiyle değiştirilmiş.

Kullanım kılavuzuna göre gönderi kutusu içerisinde, yeni Mi Box, uzaktan kumanda, HDMI kablosu ve bir güç adaptörü ile birlikte iki AAA pil bulunacak.

https://www.gizmochina.com/2021/03/30/a-new-version-of-the-mi-box-s-has-been-certified-by-the-fcc/

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