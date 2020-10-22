Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design

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Huawei bugünkü Mate 40 lansmanında Alman moda aksesuarları üreticisi Porsche Design ile birlikte tasarladığı Watch GT 2 Porsche Design akıllı saatini de tanıttı.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil"

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Cihazın 1.39 inçlik AMOLED ekranı safir camla kaplı. Kasası titanyum, arka kapağı ise seramikten yapıldı. Temel özelliklerini 4 GB RAM, Bluetooth 5.1, barometre ve GPS modülü olarak sıralayabiliriz.

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Gösterge panelinden ilham alan kadranlar

Akıllı saat "gösterge paneli tasarımını miras alan ve spor otomobil genlerini aktaran" kırmızı aksanlı koyu kadranlara sahip. Ayrıca 100'den fazla fiziksel aktivite türünü izleyebiliyor.

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Huawei Watch GT 2 Porsche Design, sahip olduğu sensörler sayesinde sadece kalp atış hızını değil, aynı zamanda kandaki oksijen miktarını (SpO2) da ölçüyor. Ayrıca uyku kalitesini ve stres seviyesini takip edebildiğini de ekleyelim.

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14 güne kadar pil ömrü

Akıllı saat tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Huawei Watch GT 2 Porsche Design Avrupa'da 695 euro fiyatla satılacak. Ön siparişe açılan saatin satışları 3 Kasım'da başlıyor.

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