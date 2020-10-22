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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design

    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte safir cam ve titanyum kasa ile donatılmış şimdiye kadarki en pahalı ve lüks akıllı saatini duyurdu. Watch GT 2 Porsche Design oldukça şık bir tasarım sunuyor.
    17 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design
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    Huawei bugünkü Mate 40 lansmanında Alman moda aksesuarları üreticisi Porsche Design ile birlikte tasarladığı Watch GT 2 Porsche Design akıllı saatini de tanıttı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil"

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    Cihazın 1.39 inçlik AMOLED ekranı safir camla kaplı. Kasası titanyum, arka kapağı ise seramikten yapıldı. Temel özelliklerini 4 GB RAM, Bluetooth 5.1, barometre ve GPS modülü olarak sıralayabiliriz.

    Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design
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    Gösterge panelinden ilham alan kadranlar

    Akıllı saat "gösterge paneli tasarımını miras alan ve spor otomobil genlerini aktaran" kırmızı aksanlı koyu kadranlara sahip. Ayrıca 100'den fazla fiziksel aktivite türünü izleyebiliyor.

    Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design
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    Huawei Watch GT 2 Porsche Design, sahip olduğu sensörler sayesinde sadece kalp atış hızını değil, aynı zamanda kandaki oksijen miktarını (SpO2) da ölçüyor. Ayrıca uyku kalitesini ve stres seviyesini takip edebildiğini de ekleyelim.

    Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design
    Tam Boyutta Gör

    14 güne kadar pil ömrü

    Akıllı saat tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Huawei Watch GT 2 Porsche Design Avrupa'da 695 euro fiyatla satılacak. Ön siparişe açılan saatin satışları 3 Kasım'da başlıyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 29 dk.
    20$ olan saate "DH DESIGN" yazıp bende 700$ a satayım.
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    DH Misafiri 1 sa.
    Ferrari tasarlamış ancak Lamborghini'ye gıcıklık olsun diye Porsche yazmışlar. Bunu gören Wolskvagen şok!
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 3 sa.
    şarj 1 ay gitse yada solar panel olsa kendi kendine şarj edebilse veya harekete duyarlı şarj sistemi. kasa tasarımı öyle tasarlanmalı ki içindeki kadranların hepsiyle uyumlu olmalı klasikten spora fantastikten minamal tasarımları kaldırsın. video da oynatsın (ne alaka var diyecek olan kesin vardır ama sonuçta yazılım neden oynattırılmasın) belki yılda bir denk gelir bakmak istersin. bu şekilde.
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    dımmışali (durmuş bahça) 14 sa.
    Hiç mi vicdanınız yok sizin o ney la 700 .
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    cand. 15 sa.
    Porşem yoksa napayım porşe yazılı saati şahin kullanıp porşe dizayn yazılı ayakkabı gözlük giyenler gibi
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    Moueson 16 sa. (düzenlendi)
    Saatlerin üzerinde Porsche design yazıyor . Porsche mi tasarlamış yani bu saatleri waow
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    th9 16 sa.
    700€ mu :O
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