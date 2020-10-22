Huawei en pahalı ve lüks akıllı saatini tanıttı: Watch GT 2 Porsche Design

Huawei bugünkü Mate 40 lansmanında Alman moda aksesuarları üreticisi Porsche Design ile birlikte tasarladığı Watch GT 2 Porsche Design akıllı saatini de tanıttı.
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Cihazın 1.39 inçlik AMOLED ekranı safir camla kaplı. Kasası titanyum, arka kapağı ise seramikten yapıldı. Temel özelliklerini 4 GB RAM, Bluetooth 5.1, barometre ve GPS modülü olarak sıralayabiliriz.
Gösterge panelinden ilham alan kadranlar
Akıllı saat "gösterge paneli tasarımını miras alan ve spor otomobil genlerini aktaran" kırmızı aksanlı koyu kadranlara sahip. Ayrıca 100'den fazla fiziksel aktivite türünü izleyebiliyor.
Huawei Watch GT 2 Porsche Design, sahip olduğu sensörler sayesinde sadece kalp atış hızını değil, aynı zamanda kandaki oksijen miktarını (SpO2) da ölçüyor. Ayrıca uyku kalitesini ve stres seviyesini takip edebildiğini de ekleyelim.
14 güne kadar pil ömrü
Akıllı saat tek şarjla 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca kablosuz şarj desteği de var. Huawei Watch GT 2 Porsche Design Avrupa'da 695 euro fiyatla satılacak. Ön siparişe açılan saatin satışları 3 Kasım'da başlıyor.
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS