Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil

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Çinli teknoloji devi Huawei'nin bugünkü etkinlikte tanıttığı Mate 40, serinin girişi seviyesi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Pro modellerinden birkaç eksiği olsa da yine de çok yetenekli bir cihaz olduğu kesin.

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Akıllı telefonda 2376 x 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç OLED ekrana yer verilmiş. Pro modellerindekine kıyasla daha az çözünürlük sunan panel, 90 Hz tazeleme oranı ve HDR10+ teknolojisini destekliyor.

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Huawei Mate 40'ın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 8 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafta ise 13 magapiksel selfie kamerası var.

Cihaz gücünü 5G destekli Kirin 9000E yonga setinden alıyor. Ancak işlemcisi yetenek olarak Mate40 Pro'nun bir kademe altında. Mate 40, aynı sekiz çekirdekli CPU'ya sahip olsa da 22 çekirdekli bir GPU içeriyor. Pro modellerinde kullanılan Kirin 9000 ise 24 çekirdekli bir grafik birimine sahip.

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Huawei Mate 40, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Cihazda 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 40W hızlı kablolu şarjı destekleyen telefonda, Pro modellerinden farklı olarak kablosuz şarj özelliği yok.

Huawei Mate 40'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla donatılmış versiyonu Avrupa'da 899 euro karşılığında satılacak.

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