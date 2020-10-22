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    Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil

    Huawei bugün düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Mate 40 serisi telefonlarına resmiyet kazandırdı. Serinin giriş seviyesi modeli olarak konumlandırılan Mate 40'ın tüm detayları haberimizde.
    19 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
    1,9b
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil
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    Çinli teknoloji devi Huawei'nin bugünkü etkinlikte tanıttığı Mate 40, serinin girişi seviyesi modeli olarak karşımıza çıkıyor. Pro modellerinden birkaç eksiği olsa da yine de çok yetenekli bir cihaz olduğu kesin.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Band 4 yeni özellikler kazandı"

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    Akıllı telefonda 2376 x 1080 piksel çözünürlükte 6.5 inç OLED ekrana yer verilmiş. Pro modellerindekine kıyasla daha az çözünürlük sunan panel, 90 Hz tazeleme oranı ve HDR10+ teknolojisini destekliyor.

    Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil
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    Huawei Mate 40'ın arka panelinde 50 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 8 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi görev yapıyor. Ön tarafta ise 13 magapiksel selfie kamerası var.

    Cihaz gücünü 5G destekli Kirin 9000E yonga setinden alıyor. Ancak işlemcisi yetenek olarak Mate40 Pro'nun bir kademe altında. Mate 40, aynı sekiz çekirdekli CPU'ya sahip olsa da 22 çekirdekli bir GPU içeriyor. Pro modellerinde kullanılan Kirin 9000 ise 24 çekirdekli bir grafik birimine sahip.

    Huawei Mate 40 tanıtıldı: Kirin 9000E işlemci, OLED ekran, 4.200 mAh pil
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 40, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama seçenekleriyle sunulacak. Cihazda 4.200 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 40W hızlı kablolu şarjı destekleyen telefonda, Pro modellerinden farklı olarak kablosuz şarj özelliği yok.

    Huawei Mate 40'ın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla donatılmış versiyonu Avrupa'da 899 euro karşılığında satılacak.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 19 sa. en beğenilen
    google olmadan hiçbir anlamı yok
    Yanıtla +10
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    Mr. Jingles 18 sa. V4LKyR
    Google ile kafayı mı bozmuş? WhatsApp, Instagram, YouTube, banka uygulamaları ve daha niceleri olmayacak. Bunlar çalışmadıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Ben telefonu servise verdim ve telefonsuz kalmanın ne denli kötü olduğunu o zaman anladım. Kimse yalandan yere bunların gereksiz olduğunu söylemesin. Benim bir sürü işim aksadı bir hafta içinde. Hele bankacılık uygulamaları kullanamamak hayat memat meselesi.
    Google ile kafayı mı bozmuş? WhatsApp, Instagram, YouTube, banka uygulamaları ve daha niceleri olmayacak. Bunlar çalışmadıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Ben t...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 7 sa.
    Çiçek gibi, mis gibi telefon olmuş. Portakal kafanın yüzünden Google yok. Bulunduğum ülkede Google Pay kullanmasam alırdım. Google Pay'dan başka alternatifi olmayan başka bir uygulaması yok Android ekosisteminde. Hepsinin daha iyisi bulunur.
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    glumerna (hiko baba) 10 sa.
    param olsada ben alsam
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    CoreXXX (fatih tat) 12 sa.
    Banka uygulamarı yok diyenler alıp kullanmışmı. Hayır. Ezbere yalan söylemek milletin işi olmuş ya. Ne kadar saçma boş gereksiz tipler varsa buraya toplamış.
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    por favor (ssena arıkuşu) 17 sa.
    Amiral gemisi değil uçak gemisi olmuş bu.
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    Xtrud (Harun Yahya) 17 sa.
    Bankaların hemen hepsi var zaten AppGallery 'de WhatsApp Facebook vs hepsi resmi sitelerinden indirilip kullanılıyor millet eline almamış konuşuyor daha yolu var evet ama kullanılmayacak bişi yok 2 seneye eksiksiz olur bence
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    th9 17 sa. Xtrud
    aynen kanka gerkes boş konuşuyor,google amerika malı gereksiz bir uygulama :d
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    dımmışali (durmuş bahça) 18 sa.
    Herkesin kendi kararı.
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    V4LKyR 18 sa.
    İnsanlar Google ile kafayı bozmuş... İlginç.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    Mr. Jingles 18 sa. V4LKyR
    Google ile kafayı mı bozmuş? WhatsApp, Instagram, YouTube, banka uygulamaları ve daha niceleri olmayacak. Bunlar çalışmadıktan sonra ne anlamı kalıyor ki? Ben telefonu servise verdim ve telefonsuz kalmanın ne denli kötü olduğunu o zaman anladım. Kimse yalandan yere bunların gereksiz olduğunu söylemesin. Benim bir sürü işim aksadı bir hafta içinde. Hele bankacılık uygulamaları kullanamamak hayat memat meselesi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 17 sa. V4LKyR
    google ile neler yapıldığını arkadaş anlatmış zaten ama benim merak ettiğim şey senin google yerine kullanılcak bir sistem söyleyebilcekmisin yoksa boş yere yorum mu yazıyosun :(
    Yanıtla +1
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    drjacob (... ) 19 sa.
    Tasarımı beğendim
    Yanıtla +1
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    nikony 19 sa.
    ipod'a benzetenler?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ogzhntf (Oğuzhan Tüfenk) 19 sa.
    Google'a Çinlilerden daha çok güveniyorum. Aynı haltı ikisi yese de...
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    1943 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    huawei, mate 40 ve
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