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    Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!

    Huawei FreeBuds Pro tam kablosuz kulaklık modeli rakiplerinden çok daha derin gürültü engelleme özelliğine sahip. Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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    Huawei’nin HarmonyOS 2.0 ve HMS Core 5.0 gibi yeni yazılım platformlarını tanıttığı geliştirici konferansında donanım ürünleri de eksik kalmadı. Bir süredir merakla beklenen Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı.

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    Huawei FreeBuds Pro özellikleri ve fiyatı

    Son dönemde giyilebilir cihaz pazarında birbiri ardına fitness bilekliği ve akıllı saat modelleri çıkaran Huawei önemli bir taban kazanmış durumda. Özellikle uzun pil süreleri sayesinde Huawei ve Honor marka giyilebilir cihazlar adeta kapış kapış gidiyor. Firma yıl bazında yüzde 50 büyüdüklerini ve pazarın bir numarası haline geldiklerini iddia ediyor.

    FreeBuds Pro yine firmanın pazardaki iddialı ürünlerinden birisi olacak. Sektörde ilk kez dinamik gürültü engelleme yaptığını belirten Huawei; 3 mikrofon, ivme ölçer, kızıl ötesi sensör ve kemik iletim sensörü kullanarak gerçek zamanlı dış ortamı kontrol ediyor. Böylece 40 desibele kadar gürültüler engellenebiliyor. Gerektiğinde ise dış sesleri alabiliyor.

    Huawei FreeBuds Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı!
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    Diğer taraftan çift anten tasarımı ile daha akıcı bağlantı kurabilen kulaklıkta Kirin A1 yongası ile Bluetooth 5.2 yongası yer alıyor. Şarjlı kılıf ile birlikte 30 saate kadar kullanılabilen ürün aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Huawei FreeBuds Pro için 199 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 20 sa. yeni yorumcu
    appledan almışlar yine bişiler
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    addidas_85 1 gün
    Kemik iletimi olayı çok güzel ve kendince bir çok avantajı var ama maalesef ki frekans aralığı çok dar, bu nedenle konuşmak için alınır ama müzik için uzak durmakta fayda var.
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 gün
    Bu sefer çok iyi olmuş ama pahalı :/
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Ülkemizde 2 bin tl üzerinde olacak demektir.
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    keremec (Kerem Safa ) 1 gün por favor
    Huawei cihazlar Türkiye'de oldukça uyguna satıyor.
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