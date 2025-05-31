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    Huawei şimdi de katlanabilir tablet hazırlığında

    Huawei, katlanabilir ürün gamını genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni tablet modeli, taşınabilirlik ve çok yönlülüğü bir arada sunacak gibi görünüyor.

    Huawei şimdi de katlanabilir tablet hazırlığında Tam Boyutta Gör

    Huawei, katlanabilir cihaz kategorisindeki ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce tanıttığı katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının ardından, bu kez de katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

    Henüz teknik detayları gizli tutulsa da sızan bilgilere göre tabletin açıldığında yaklaşık 12 ila 14 inç büyüklüğünde bir ekran sunması bekleniyor. Katlandığında ise çok daha taşınabilir, günlük kullanım için uygun bir form kazanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kapalı haldeyken de temel işlevleri yerine getirebilecek bir kapak ekranına sahip olması olası görünüyor.

    Huawei'nin bu hamlesi, markanın katlanabilir cihaz konusundaki agresif stratejisinin bir devamı niteliğinde. Şirket bugüne kadar dikey menteşeli modellerden geniş ekranlı telefonlara, içe ve dışa doğru katlanan tasarımlardan PC formundaki ürünlere kadar geniş bir yelpazede katlanabilir cihaz geliştirmişti.

    Diğer yandan şirketin yılın ikinci yarısında Mate X7 isimli yeni bir katlanabilir telefon modeli tanıtması da bekleniyor. Bu cihazın Huawei’nin kendi üretimi Kirin işlemciyle geleceği biliniyor. Ancak teknik özellikler ve çıkış tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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    f10 520i motor kodu bankadan para kazanma seyir halindeyken gelen tak tak tak sesi 1 milyar dolar ne kadar yer kaplar sodexo nerelerde geçiyor

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