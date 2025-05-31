Tam Boyutta Gör

Huawei, katlanabilir cihaz kategorisindeki ürün çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. Kısa süre önce tanıttığı katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarının ardından, bu kez de katlanabilir bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Henüz teknik detayları gizli tutulsa da sızan bilgilere göre tabletin açıldığında yaklaşık 12 ila 14 inç büyüklüğünde bir ekran sunması bekleniyor. Katlandığında ise çok daha taşınabilir, günlük kullanım için uygun bir form kazanacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kapalı haldeyken de temel işlevleri yerine getirebilecek bir kapak ekranına sahip olması olası görünüyor.

Dyson Cool CF1 sessizlik ve şıklığı bir araya getiriyor 2 gün önce eklendi

Huawei'nin bu hamlesi, markanın katlanabilir cihaz konusundaki agresif stratejisinin bir devamı niteliğinde. Şirket bugüne kadar dikey menteşeli modellerden geniş ekranlı telefonlara, içe ve dışa doğru katlanan tasarımlardan PC formundaki ürünlere kadar geniş bir yelpazede katlanabilir cihaz geliştirmişti.

Diğer yandan şirketin yılın ikinci yarısında Mate X7 isimli yeni bir katlanabilir telefon modeli tanıtması da bekleniyor. Bu cihazın Huawei’nin kendi üretimi Kirin işlemciyle geleceği biliniyor. Ancak teknik özellikler ve çıkış tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Huawei şimdi de katlanabilir tablet hazırlığında

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: