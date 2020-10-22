Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor

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Apple’ın kulak üstü kulaklığı AirPods Studio henüz tanıtılmamışken erken davranan Huawei; FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık modelini satışa sunuyor. Kulaklık üst seviye kullanıcıları hedefliyor.

Huawei FreeBuds Studio özellikleri ve fiyatı

Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulaklık modeli büyük boyutlarından faydalanarak önemli özellikleri gövdeye sığdırmayı başarmış. 4 katmanlı 40 milimetrelik dinamik sürücüler kullanan kulaklık böylece 4Hz-48kHz frekans aralığına erişebiliyor.

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L2HC kodek ise 24bit/96kHz yüksek ses kalitesini ve 960Kbps hızlarına kadar da veri transferini destekliyor. Diğer taraftan çift anten tasarımı çakışma olmadan 360 derecelik sinyal yakalama özelliğine sahip.

Kulaklığın diğer bir özelliği aktif gürültü engelleme yapabilmesi. Her parçada yer alan 3 mikrofon sayesinde senaryoya göre gürültü engelleme yapılıyor ve 40 desibel seviyesine kadar çıkılabiliyor. Ayrıca dış sesleri duymak için bir ortam modu da mevcut.

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Kulaklığın kafa bandı 7mm kalınlığında paslanmaz çelik bir iskelet barındırıyor. Kulaklık 165mmx150mmx81.5mm ölçülere ve 260 gram ağırlığa sahip. Tek şarj ile 24 saate kadar kullanılabilen batarya sadece 10 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bataryanın tamamen dolması 60 dakikada oluyor. Gürültü engelleme açıkken sürelerin birkaç saat kısaldığını belirtelim.

Bluetooth 5.2, Huawei telefonlarla anlık eşleşme, çift cihaz bağlantısı, kulaktan çıkarınca müziği durdurma, dış dokunmatik yüzey ve çeşitli sensörler barındıran Huawei FreeBuds Studio kulaklık modeli 299 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

https://www.gizmochina.com/2020/10/22/huawei-freebuds-studio-launched-anc-24hrs-battery-life-e299/

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