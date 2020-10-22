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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor

    Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık modelinde 40mm dinamik sürücü, çift anten tasarımı, 6 mikrofon ile aktif gürültü engelleme, 24 saate kadar pil ömrü gibi özellikler mevcut.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor
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    Apple’ın kulak üstü kulaklığı AirPods Studio henüz tanıtılmamışken erken davranan Huawei; FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık modelini satışa sunuyor. Kulaklık üst seviye kullanıcıları hedefliyor.

    Huawei FreeBuds Studio özellikleri ve fiyatı

    Huawei FreeBuds Studio kablosuz kulaklık modeli büyük boyutlarından faydalanarak önemli özellikleri gövdeye sığdırmayı başarmış. 4 katmanlı 40 milimetrelik dinamik sürücüler kullanan kulaklık böylece 4Hz-48kHz frekans aralığına erişebiliyor.

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    L2HC kodek ise 24bit/96kHz yüksek ses kalitesini ve 960Kbps hızlarına kadar da veri transferini destekliyor. Diğer taraftan çift anten tasarımı çakışma olmadan 360 derecelik sinyal yakalama özelliğine sahip.

    Kulaklığın diğer bir özelliği aktif gürültü engelleme yapabilmesi. Her parçada yer alan 3 mikrofon sayesinde senaryoya göre gürültü engelleme yapılıyor ve 40 desibel seviyesine kadar çıkılabiliyor. Ayrıca dış sesleri duymak için bir ortam modu da mevcut.

    Huawei FreeBuds Studio kulak üstü kulaklık satışa çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Kulaklığın kafa bandı 7mm kalınlığında paslanmaz çelik bir iskelet barındırıyor. Kulaklık 165mmx150mmx81.5mm ölçülere ve 260 gram ağırlığa sahip. Tek şarj ile 24 saate kadar kullanılabilen batarya sadece 10 dakikalık şarj ile 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bataryanın tamamen dolması 60 dakikada oluyor. Gürültü engelleme açıkken sürelerin birkaç saat kısaldığını belirtelim.

    Bluetooth 5.2, Huawei telefonlarla anlık eşleşme, çift cihaz bağlantısı, kulaktan çıkarınca müziği durdurma, dış dokunmatik yüzey ve çeşitli sensörler barındıran Huawei FreeBuds Studio kulaklık modeli 299 Avro fiyat etiketi ile satılacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/10/22/huawei-freebuds-studio-launched-anc-24hrs-battery-life-e299/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    55 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    İtalyada ilticacı (ali kurt) 10 sa.
    Mdr1000x kullaniyorum sony kalitesine ulaşacağını sanmıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    spencermilas 12 sa.
    Biraz daha özgün tssarım beklerdim Bosenin modeline benzemiş
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    th9 15 sa.
    apple ın kulaklığıda çıkınca güzel bir rekabet olur gibi duruyor
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