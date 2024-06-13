Huawei HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı: İşte kullanım oranları

HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı
Counterpoint Research'e göre, HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin'den başlayacak olursak 2023'ün ilk çeyreğinde %8 olan pazar payı, 2024'ün ilk çeyreğinde %17'ye yükseldi. Aynı dönemde, iOS’un payı %20’den %16’ya düştü. Bu, 2019’un ilk çeyreğinden bu yana iOS’un Çin’deki pazar payında ilk kez düşüş yaşadığı çeyrek oldu. Raporda, bu düşüşün nedeni olarak Huawei'nin 5G akıllı telefon pazarındaki yükselişine vurgu yapılıyor.
Üstelik bu yükseliş, sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Küresel olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde pazar payı yıllık bazda ikiye katlanarak %4'e çıktı. Aynı dönemde, Android ve iOS’un pazar payları sırasıyla %78 ve %20’den %77 ve %19’a düştü. Bu düşüş muhtemelen iPhone lansmanlarının mevsimsel dalgalanmalarından kaynaklanıyor.
|Küresel Pay
|2022 2.çeyrek
|2022 3.çeyrek
|2022 4.çeyrek
|2023 1.çeyrek
|2023 2.çeyrek
|2023 3.çeyrek
|2023 4.çeyrek
|2024 1.çeyrek
|Android
|%83
|%83
|%76
|%78
|%81
|%81
|%74
|%77
|iOS
|%16
|%17
|%22
|%20
|%17
|%16
|%23
|%19
|Harmony
|%1
|%2
|%2
|%2
|%3
|%3
|%4
|%4
|Toplam
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
|%100
Ayrıca Counterpoint, 4G ve 5G teknolojilerinin kullanım oranlarını da paylaştı. Buna göre 2023'ün ilk çeyreğinde %9 olan 5G benimseme oranı, bu yılın ilk çeyreğinde %50'ye yükseldi. Üstelik Huawei şu anda tedarik zincirini yerelleştirmeye odaklandığından bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.