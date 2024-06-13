Huawei HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı: İşte kullanım oranları

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Tam Boyutta Gör Araştırma firması Counterpoint Research, 2024'ün ilk çeyreği için en popüler mobil işletim sistemlerini açıkladı. Huawei HarmonyOS, ilk kez iOS'u geride bırakarak Çin'de ikinci en büyük mobil işletim sistemi oldu. Android ve iOS ise kullanıcı kaybetti. İşte detaylar...

HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı

Counterpoint Research'e göre, HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin'den başlayacak olursak 2023'ün ilk çeyreğinde %8 olan pazar payı, 2024'ün ilk çeyreğinde %17'ye yükseldi. Aynı dönemde, iOS’un payı %20’den %16’ya düştü. Bu, 2019’un ilk çeyreğinden bu yana iOS’un Çin’deki pazar payında ilk kez düşüş yaşadığı çeyrek oldu. Raporda, bu düşüşün nedeni olarak Huawei'nin 5G akıllı telefon pazarındaki yükselişine vurgu yapılıyor.

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Üstelik bu yükseliş, sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Küresel olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde pazar payı yıllık bazda ikiye katlanarak %4'e çıktı. Aynı dönemde, Android ve iOS’un pazar payları sırasıyla %78 ve %20’den %77 ve %19’a düştü. Bu düşüş muhtemelen iPhone lansmanlarının mevsimsel dalgalanmalarından kaynaklanıyor.

Mobil işletim sistemleri ve küresel kullanım oranları Küresel Pay 2022 2.çeyrek 2022 3.çeyrek 2022 4.çeyrek 2023 1.çeyrek 2023 2.çeyrek 2023 3.çeyrek 2023 4.çeyrek 2024 1.çeyrek Android %83 %83 %76 %78 %81 %81 %74 %77 iOS %16 %17 %22 %20 %17 %16 %23 %19 Harmony %1 %2 %2 %2 %3 %3 %4 %4 Toplam %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

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Ayrıca Counterpoint, 4G ve 5G teknolojilerinin kullanım oranlarını da paylaştı. Buna göre 2023'ün ilk çeyreğinde %9 olan 5G benimseme oranı, bu yılın ilk çeyreğinde %50'ye yükseldi. Üstelik Huawei şu anda tedarik zincirini yerelleştirmeye odaklandığından bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

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