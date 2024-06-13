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    Huawei HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı: İşte kullanım oranları

    Araştırma firması Counterpoint Research, en popüler mobil işletim sistemlerini açıkladı. Huawei HarmonyOS, hem Çin hem de küresel pazarda payını ikiye katladı. İşte detaylar...
    Huawei HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı: İşte kullanım oranları Tam Boyutta Gör
    Araştırma firması Counterpoint Research, 2024'ün ilk çeyreği için en popüler mobil işletim sistemlerini açıkladı. Huawei HarmonyOS, ilk kez iOS'u geride bırakarak Çin'de ikinci en büyük mobil işletim sistemi oldu. Android ve iOS ise kullanıcı kaybetti. İşte detaylar...

    HarmonyOS, iOS'u geçmeye başladı

    Counterpoint Research'e göre, HarmonyOS’un benimsenme oranı hızla artmaya devam ediyor. Çin'den başlayacak olursak 2023'ün ilk çeyreğinde %8 olan pazar payı, 2024'ün ilk çeyreğinde %17'ye yükseldi. Aynı dönemde, iOS’un payı %20’den %16’ya düştü. Bu, 2019’un ilk çeyreğinden bu yana iOS’un Çin’deki pazar payında ilk kez düşüş yaşadığı çeyrek oldu. Raporda, bu düşüşün nedeni olarak Huawei'nin 5G akıllı telefon pazarındaki yükselişine vurgu yapılıyor. 

    Üstelik bu yükseliş, sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Küresel olarak, 2024'ün ilk çeyreğinde pazar payı yıllık bazda ikiye katlanarak %4'e çıktı. Aynı dönemde, Android ve iOS’un pazar payları sırasıyla %78 ve %20’den %77 ve %19’a düştü. Bu düşüş muhtemelen iPhone lansmanlarının mevsimsel dalgalanmalarından kaynaklanıyor.

    Mobil işletim sistemleri ve küresel kullanım oranları
    Küresel Pay 2022 2.çeyrek 2022 3.çeyrek 2022 4.çeyrek 2023 1.çeyrek 2023 2.çeyrek 2023 3.çeyrek 2023 4.çeyrek 2024 1.çeyrek
    Android %83 %83 %76 %78 %81 %81 %74 %77
    iOS %16 %17 %22 %20 %17 %16 %23 %19
    Harmony %1 %2 %2 %2 %3 %3 %4 %4
    Toplam %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100

    Ayrıca Counterpoint, 4G ve 5G teknolojilerinin kullanım oranlarını da paylaştı. Buna göre 2023'ün ilk çeyreğinde %9 olan 5G benimseme oranı, bu yılın ilk çeyreğinde %50'ye yükseldi. Üstelik Huawei şu anda tedarik zincirini yerelleştirmeye odaklandığından bu eğilimin devam etmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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