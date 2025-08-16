Galaxy S25 FE Avrupa fiyatları sızdırıldı: Ucuz olmayacak!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un bir sonraki Fan Edition modeli olacak Galaxy S25 FE'yi Eylül ayı içinde piyasaya sürmesi bekleniyor ancak kesin tarih henüz belli değil. Telefonun tasarımını yansıtan render görüntülerin ardından renk seçenekleri ortaya çıktı. Şimdi de Galaxy S25 FE Avrupa fiyatı sızdırıldı.

8 GB RAM, 512GB'a kadar depolama alanıyla geliyor

Yakın zamanda Galaxy S25 FE’nin daha düşük başlangıç fiyatına sahip olacağı ortaya atılmıştı. Şimdi güvenilir bir kaynak güncel euro fiyatlarıyla bu iddiayı çürütüyor. Samsung S25 FE, üç farklı depolama seçeneğiyle gelecek:

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama - 749 euro

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama - 809 euro

8 GB RAM + 512 GB dahili depolama - 929 euro

Exynos 2400e işlemciden güç alacak

Galaxy S25 FE, Exynos 2400e işlemciden güç alacak. Cihaz, 6.7 inç Super AMOLED ekran, 45W hızlı şarj destekli 4900 mAh batarya, üçlü kamera kurulumu (50 MP birincil, 120 MP ultra geniş açılı, 8 MP telefoto lens), Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımıyla gelecek.

