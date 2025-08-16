Galaxy S25 FE Avrupa fiyatları sızdırıldı: Ucuz olmayacak!

8 GB RAM, 512GB'a kadar depolama alanıyla geliyor
Yakın zamanda Galaxy S25 FE’nin daha düşük başlangıç fiyatına sahip olacağı ortaya atılmıştı. Şimdi güvenilir bir kaynak güncel euro fiyatlarıyla bu iddiayı çürütüyor. Samsung S25 FE, üç farklı depolama seçeneğiyle gelecek:
- 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama - 749 euro
- 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama - 809 euro
- 8 GB RAM + 512 GB dahili depolama - 929 euro
Exynos 2400e işlemciden güç alacak
Galaxy S25 FE, Exynos 2400e işlemciden güç alacak. Cihaz, 6.7 inç Super AMOLED ekran, 45W hızlı şarj destekli 4900 mAh batarya, üçlü kamera kurulumu (50 MP birincil, 120 MP ultra geniş açılı, 8 MP telefoto lens), Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımıyla gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek