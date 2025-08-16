Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 FE Avrupa fiyatları sızdırıldı: Ucuz olmayacak!

    Samsung'un Galaxy S25 FE modelinin uygun fiyatla geleceği söylentilerinin ardından cihazın Avrupa fiyatı sızdırıldı. Samsung S25 FE, ucuz olmayacak ancak daha fazla depolama alanıyla gelecek.

    samsung galaxy s25 fe avrupa fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un bir sonraki Fan Edition modeli olacak Galaxy S25 FE'yi Eylül ayı içinde piyasaya sürmesi bekleniyor ancak kesin tarih henüz belli değil. Telefonun tasarımını yansıtan render görüntülerin ardından renk seçenekleri ortaya çıktı. Şimdi de Galaxy S25 FE Avrupa fiyatı sızdırıldı.

    8 GB RAM, 512GB'a kadar depolama alanıyla geliyor

    Yakın zamanda Galaxy S25 FE’nin daha düşük başlangıç fiyatına sahip olacağı ortaya atılmıştı. Şimdi güvenilir bir kaynak güncel euro fiyatlarıyla bu iddiayı çürütüyor. Samsung S25 FE, üç farklı depolama seçeneğiyle gelecek:

    • 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama - 749 euro
    • 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama - 809 euro
    • 8 GB RAM + 512 GB dahili depolama - 929 euro

    Exynos 2400e işlemciden güç alacak

    Galaxy S25 FE, Exynos 2400e işlemciden güç alacak. Cihaz, 6.7 inç Super AMOLED ekran, 45W hızlı şarj destekli 4900 mAh batarya, üçlü kamera kurulumu (50 MP birincil, 120 MP ultra geniş açılı, 8 MP telefoto lens), Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımıyla gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 4 1.6 borderlands 2 türkçe yama kia stonic 1.25 cool yorum hangi world kart daha iyi köpek uyutma iğnesi fiyatı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 16
    MSI NB VECTOR 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum