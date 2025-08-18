Giriş
    Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor

    Xiaomi, Redmi Note 15 Pro serisinin varlığını doğruladı ve lansman tarihini resmen açıkladı. Modeller arasında uydu mesajlaşma desteğiyle dikkat çeken Note 15 Pro+ da bulunuyor.

    Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen Redmi Note 15 Pro serisini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket, resmi Weibo sayfası üzerinden yaptığı açıklamayla, Note 15 Pro ve Note 15 Pro+ modellerinin 21 Ağustos'ta Çin'de düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Lansman yerel saatle 19:00’da (TSİ 14:00) gerçekleşecek.

    Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı

    Redmi Note 15 Pro serisinin öne çıkan detaylarından biri, her iki modelin de IP68/69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak olması. Serinin en dikkat çekici modeli ise şüphesiz Redmi Note 15 Pro+ 5G olacak. Daha önce gelen bilgilere göre telefonun 1,5K çözünürlüklü kavisli OLED ekranla gelmesi bekleniyor.

    Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör ve 50 MP telefoto lensin yer aldığı bir kurulumla karşılaşacağız.. Ayrıca cihazın 7000 mAh üzeri batarya kapasitesine sahip olacağı belirtiliyor. Performans tarafında Note 15 Pro+, Qualcomm’un yeni Snapdragon 7s Gen 4 yonga setinden güç alacak. Serinin öne çıkan bir diğer özelliği ise, Note 15 Pro+ modelinde uydu üzerinden mesajlaşma desteğinin bulunacak olması.

    Çin'in BeiDou sistemi üzerinden çalışacak bu özellik sayesinde kullanıcılar, kapsama alanı dışında olsalar bile acil durumlarda iletişim kurabilecek. Ancak bu özelliğin yalnızca Pro+'ın özel bir sürümünde yer alacağı düşünülüyor. Redmi Note 15 Pro serisinin tüm detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak telefonların Türkiye'de POCO X8 serisi olarak lanse edildiğini görebiliriz. 

