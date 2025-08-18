Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı: Yakında geliyor

Redmi Note 15 Pro 5G resmen onaylandı
Redmi Note 15 Pro serisinin öne çıkan detaylarından biri, her iki modelin de IP68/69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak olması. Serinin en dikkat çekici modeli ise şüphesiz Redmi Note 15 Pro+ 5G olacak. Daha önce gelen bilgilere göre telefonun 1,5K çözünürlüklü kavisli OLED ekranla gelmesi bekleniyor.
Çin'in BeiDou sistemi üzerinden çalışacak bu özellik sayesinde kullanıcılar, kapsama alanı dışında olsalar bile acil durumlarda iletişim kurabilecek. Ancak bu özelliğin yalnızca Pro+'ın özel bir sürümünde yer alacağı düşünülüyor. Redmi Note 15 Pro serisinin tüm detayları için bir süre daha beklememiz gerekecek. Ancak telefonların Türkiye'de POCO X8 serisi olarak lanse edildiğini görebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek