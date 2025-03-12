Huawei Pocket 3, HarmonyOS işletim sistemini tam anlamıyla kullanan ilk isim olacak

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Huawei, kendi yazılım ekosistemine tamamen bağımsız bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin yöneticisi Richard Yu'nun paylaştığı bilgilere göre, HarmonyOS işletim sistemini tam anlamıyla kullanan ilk akıllı telefon önümüzdeki hafta tanıtılacak. Bu modelin, Android tabanlı sistemlerden tamamen bağımsız çalışan ilk Huawei cihazı olacağı belirtiliyor.

Sektördeki güvenilir kaynaklara göre, bu yeni telefonun Huawei Pocket 3 olması bekleniyor. "Verde" kod adıyla geliştirilen cihazın kapaklı katlanabilir bir tasarıma sahip olacağı ve önceki modele kıyasla daha hafif, ince ve kompakt olacağı söyleniyor. İç ekranın 6.28 inç, dış ekranın ise 3.5 inç boyutlarında olacağı iddia ediliyor. Ayrıca, ekran oranının 3:2 olması bekleniyor ki bu, diğer kompakt katlanabilir modellere kıyasla daha geniş bir kullanım alanı sunabilir.

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Cihazın kamera özellikleri de dikkat çekici. Büyük sensörlü 50 megapiksellik bir ana kameraya sahip olacağı söyleniyor. Bu da cihazın fotoğraf performansına önem verildiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, suya ve toza dayanıklılık, yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu gibi detaylar da cihazın dikkat çeken yenilikleri arasında.

Yeni modelin isminin Pocket 3 olup olmayacağı ise kesin değil. Huawei’nin farklı bir isim tercih edebileceği konuşuluyor. Ayrıca, önceki sızıntılara göre bu model, serinin diğer üyelerine kıyasla daha uygun fiyatlı olabilir.

Huawei’nin HarmonyOS tabanlı bu yeni telefonu, markanın yazılım bağımsızlığı yolundaki en büyük adımlarından biri olarak görülüyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken, teknoloji dünyası bu modelin nasıl bir etki yaratacağını merakla bekliyor.

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