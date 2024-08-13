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    Huawei, Mate 80 serisi için çok önemli bir özellik üzerinde çalışıyor

    Akıllı telefon pazarındaki payını günden güne arttıran Huawei, bu durumu sürdürebilmek için özellikle amiral gemisi modellerine büyük önem veriyor. Hedef ise yenilikçi bir Huawei Mate 80 serisi.

    Huawei, Mate 80 serisi çok önemli bir özellikle gelecek Tam Boyutta Gör

    Huawei'nin Mate 70 serisi henüz piyasaya çıkmadan, bir sonraki Mate serisiyle ilgili sızıntılar ortalığı karıştırmaya başladı. Son sızıntılara göre, Huawei'nin Mate 80 serisi, ekran altına yerleştirilmiş bir 3D yüz tanıma sistemiyle donatılabilir.

    Huawei'nin yüz tanıma teknolojisine olan ilgisi bilinen bir gerçek. Şirket, yıllardır amiral gemisi cihazlarında bu teknolojiyi geliştiriyor ve nihai hedefinin tamamen ekran altı bir çözüm sunmak olduğu konuşuluyor. Weibo'da "Fixed Focus Digital" isimli bir kullanıcı, Mate 80 serisinin bu teknolojiye sahip olabileceğine dair bir konuşmanın ekran görüntüsünü paylaştı.

    Ancak, Mate 70 serisi için heyecanlanmadan önce bu yenilikçi teknolojinin bu seride olmayabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Huawei Central'a göre, iki önemli neden bu durumu destekliyor. İlk olarak, Mate 70 serisi, HarmonyOS NEXT yazılımını uyarlamak ve yeni Kirin işlemcisiyle entegre etmek üzerine yoğunlaşmış durumda. Cihazın deneme üretiminde olduğu ve seri üretime geçme aşamasına yaklaştığı belirtiliyor.

    İkinci neden ise, ekran altı 3D yüz tanıma teknolojisinin hala erken geliştirme aşamasında olması. Test sürecinin başladığı söylense de, kusursuz bir kullanıcı deneyimi sunmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, bu teknolojinin Mate 80 serisinde tanıtılması daha olası görünüyor.

    Huawei’nin yüz tanıma teknolojisine olan bağlılığı göz önüne alındığında, bu tür bir gelişme sürpriz değil. 2018'de Mate 20 Pro ile tanıtılan 3D yüz tanıma, şirketin amiral gemisi serilerinde sürekli olarak iyileştirildi. Ekran altı çözüm, çentik ya da kamera deliklerini ortadan kaldırarak daha kesintisiz bir tasarım sunmayı vaat ediyor. Huawei’nin bu teknolojiyi nasıl uygulayacağı ise hala merak konusu.

    Mate 70 serisinde, tüm modellerde 3D yüz tanıma özelliği sunulabileceği konuşuluyor. Bu, Mate 60 serisinde standart modelde bulunmayan bir özelliğin bu sefer eksiksiz bir şekilde sunulabileceğini işaret ediyor. 2024 yılı, Huawei'nin amiral gemisi cihazlarında yüz tanıma teknolojisi konusunda önemli bir adım atacağı yıl olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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