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    Vivo, güçlü bir orta segment model üzerinde çalışıyor

    Fiyat performans odaklı akıllı telefon meraklılarının tercih ettiği markalardan biri olan Vivo, yakın zamanda yeni bir orta segment akıllı telefon modeliyle karşımıza çıkacak.

    Vivo, güçlü bir orta segment model üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör

    Vivo, bu yılın başlarında Vivo V30 serisinin başlangıç modeli olarak Vivo V30e 5G'yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise marka, Vivo V40 serisinin birkaç modelini tanıttıktan sonra, Vivo V40e 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu yeni model, V2403 model numarasıyla Bluetooth SIG veri tabanında görüntülendi. Ayrıca aynı cihaz, Geekbench veri tabanında da ortaya çıkarak işlemcisi, RAM kapasitesi ve depolama seçenekleri hakkında ipuçları verdi.

    Geekbench'te yer alan bilgilere göre, Vivo V40e, MediaTek’in 2.5GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemcisi ile güçlendirilmiş. Cihazın k6878v1_64 anakartı ve Mali G615 MC2 grafik işlemcisi bulunuyor. Bu veriler, Vivo V40e’nin Dimensity 7300 yonga seti ile donatıldığını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, V30e modeli Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ile piyasaya çıkmıştı. Dimensity 7300, aynı zamanda Oppo Reno 12 serisi, Nothing CMF Phone 1 ve Motorola Razr 2024 gibi cihazlarda da kullanılıyor.

    Geekbench listesi ayrıca Vivo V40e’nin Android 14 işletim sistemi ve 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Cihaz, tek çekirdek testinde 1028, çok çekirdek testinde ise 2938 puan aldı. Geekbench'teki bu bilgilere ek olarak, cihazın diğer özellikleri hakkında henüz pek bir bilgi bulunmuyor.

    Öte yandan, Vivo V40e 5G adıyla anılan ve V2418 model numarasına sahip bir cihaz, IMEI veri tabanında da listelendi. Bu modelin hangi özelliklere sahip olacağına dair şu an için başka bir bilgi bulunmasa da, Vivo V40e’nin yaklaşık olarak 340 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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