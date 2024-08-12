Tam Boyutta Gör

Vivo, bu yılın başlarında Vivo V30 serisinin başlangıç modeli olarak Vivo V30e 5G'yi piyasaya sürmüştü. Şimdi ise marka, Vivo V40 serisinin birkaç modelini tanıttıktan sonra, Vivo V40e 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Bu yeni model, V2403 model numarasıyla Bluetooth SIG veri tabanında görüntülendi. Ayrıca aynı cihaz, Geekbench veri tabanında da ortaya çıkarak işlemcisi, RAM kapasitesi ve depolama seçenekleri hakkında ipuçları verdi.

Vivo’nun yeni bütçe dostu akıllı telefon serisi ortaya çıktı 21 sa. önce eklendi

Geekbench'te yer alan bilgilere göre, Vivo V40e, MediaTek’in 2.5GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemcisi ile güçlendirilmiş. Cihazın k6878v1_64 anakartı ve Mali G615 MC2 grafik işlemcisi bulunuyor. Bu veriler, Vivo V40e’nin Dimensity 7300 yonga seti ile donatıldığını gösteriyor. Hatırlatmak gerekirse, V30e modeli Snapdragon 6 Gen 1 işlemci ile piyasaya çıkmıştı. Dimensity 7300, aynı zamanda Oppo Reno 12 serisi, Nothing CMF Phone 1 ve Motorola Razr 2024 gibi cihazlarda da kullanılıyor.

Geekbench listesi ayrıca Vivo V40e’nin Android 14 işletim sistemi ve 8 GB RAM ile geleceğini gösteriyor. Cihaz, tek çekirdek testinde 1028, çok çekirdek testinde ise 2938 puan aldı. Geekbench'teki bu bilgilere ek olarak, cihazın diğer özellikleri hakkında henüz pek bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan, Vivo V40e 5G adıyla anılan ve V2418 model numarasına sahip bir cihaz, IMEI veri tabanında da listelendi. Bu modelin hangi özelliklere sahip olacağına dair şu an için başka bir bilgi bulunmasa da, Vivo V40e’nin yaklaşık olarak 340 dolar civarında bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo, güçlü bir orta segment model üzerinde çalışıyor