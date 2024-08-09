Huawei’nin performans canavarı bilgisayarı satışa sunuldu

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Huawei, geçtiğimiz hafta yüksek performans arayan kullanıcılar için geliştirdiği MateBook GT 14 modelini tanıttı. Şık ve ince tasarımıyla dikkat çeken bu laptop, artık satışa sunuluyor. İşte MateBook GT 14'ün öne çıkan özellikleri.

Huawei MateBook GT 14 özellikleriyle dikkat çekiyor

Huawei MateBook GT 14, 14.2 inçlik OLED bir ekranla donatılmış. Bu ekran, 2.8K çözünürlük sunarken, yüzde 91.2 ekran-gövde oranı ve 1000 nit parlaklık ile göz dolduruyor. Geniş renk gamı, TÜV Rheinland Göz Konforu sertifikası ve Delta E<1 renk doğruluğu sayesinde fotoğrafçılık, video düzenleme ve tasarım gibi renk hassasiyeti gerektiren profesyonel işler için ideal bir seçenek sunuyor.

Cihaz, Intel Ultra 5, 7 ve 9 serisi işlemcilerle donatılmış ve 32 GB’a kadar RAM ile 2 TB’a kadar PCIe 4.0 depolama seçenekleriyle kullanıcıya sunuluyor. 70Wh batarya kapasitesi bulunan MateBook GT 14, 140W GaN hızlı şarj desteği sunarken, diğer cihazlar için 40W ters hızlı şarj özelliği de bulunuyor.

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Huawei’nin Uranus Soğutma Sistemi, metalik grafen teknolojisi ve çift Shark Fin fanlarla birlikte geliyor. Bu sistem, hava akışını yüzde 45 oranında artırırken, ısı iletimini 3.3 kat daha verimli hale getiriyor. Ayrıca, harici bir GPU yuvası olan Hi GT Cube desteği ile büyük oyunları ve karmaşık uygulamaları kolayca çalıştırabilecek bir performans artışı sağlanıyor. Bu harici GPU yuvası aynı zamanda 100W GaN şarj cihazı olarak da kullanılabiliyor.

Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, SD kart yuvası, tam işlevli USB-C ve Thunderbolt 4 portları bulunuyor. Bu laptop, Huawei’nin AI Space 2 yazılımı sayesinde, gerçek zamanlı toplantı notları ve kilit bilgileri tespit gibi yapay zeka destekli verimlilik araçları sunuyor.

MateBook GT 14, tamamı metal olan gövdesiyle sadece 1.49 kg ağırlığında ve 15.3 mm kalınlığında. Cihazın en ince noktası ise sadece 6 mm. Ayrıca, laptop üzerinde parlayan bir ‘Huawei’ logosu da dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma konusunda, Ultra 5 işlemci, 16GB RAM ve 1TB depolama seçeneğiyle birlikte 1045 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Aynı işlemciyle 32GB RAM seçeneği 1142 dolara, Ultra 7 işlemci ve 32GB RAM ile 1282 dolara, Ultra 9 işlemci ve 32GB RAM + 2TB depolama seçeneği ise 1533 dolara alıcı buluyor. Öğrenciler ise bu cihazı 28 dolar indirimle satın alabiliyorlar.

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