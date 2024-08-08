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    Realme 13 4G uygun fiyatla yüksek performans sunmayı hedefliyor

    Çinli teknoloji şirketi Realme, akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirketin yeni cihazı, Realme 13 4G modeli tam bir fiyat performans modeli olabilir.

    Realme 13 4G uygun fiyatla yüksek performans sunmayı hedefliyor Tam Boyutta Gör

    Realme, akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor ve bu kez Realme 13 4G modeli ile dikkat çekiyor. Serinin 5G modellerinden farklı olarak, Realme 13 4G uygun fiyatla yüksek performans sunmayı hedefliyor.

    İşte Realme 13 4G'nin özellikleri

    Cihaz, 6.67 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla geliyor ve 120Hz yenileme hızıyla kullanıcılara akıcı bir deneyim vadediyor. Ayrıca ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 2,000 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip. Bu ekran, ekran altı parmak izi okuyucusunu barındırıyor ve aynı zamanda kalp atış hızını ölçebiliyor. Realme’nin “Yağmur Suyu Dokunma” özelliği sayesinde ekran, ıslak koşullarda bile hassasiyetini kaybetmiyor.

    Snapdragon 685 işlemci ile güçlendirilen cihaz, 8GB RAM ile donatılmış ve 128GB ile 256GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama kapasitesi artırılabiliyor. 5,000mAh kapasiteli bataryası, 67W hızlı şarj desteği ile donatılmış. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, 19 dakikada %50, 47 dakikada ise tam şarj olabiliyor. Realme 13 4G, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkıyor ve GT Modu ile oyun performansını artırıyor.

    Kamera özelliklerine geldiğimizde, arka tarafta 50MP ana kamera dikkat çekiyor. Bu kamera, Sony LYT-600 sensörüne ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Ayrıca, 2MP derinlik sensörü de arka kamerada yer alıyor. Ön tarafta ise 1080p video çekim yapabilen 16MP selfie kamerası bulunuyor. Çift SIM desteği, NFC, çift bant Wi-Fi, stereo hoparlörler ve 3.5mm kulaklık girişi de cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Realme 12 4G modeline kıyasla daha yüksek olan IP64 sertifikası sayesinde cihaz, toz ve suya karşı daha dayanıklı.

    Realme 13 4G, ufuk çizgisi mavisi ve öncü yeşili renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihazın fiyatı 128GB modeli için yaklaşık 187 dolar, 256GB modeli için ise yaklaşık 199 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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