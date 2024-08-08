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Realme, akıllı telefon serisini genişletmeye devam ediyor ve bu kez Realme 13 4G modeli ile dikkat çekiyor. Serinin 5G modellerinden farklı olarak, Realme 13 4G uygun fiyatla yüksek performans sunmayı hedefliyor.

İşte Realme 13 4G'nin özellikleri

Cihaz, 6.67 inç büyüklüğünde OLED bir ekranla geliyor ve 120Hz yenileme hızıyla kullanıcılara akıcı bir deneyim vadediyor. Ayrıca ekran, FHD+ çözünürlüğe ve 2,000 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip. Bu ekran, ekran altı parmak izi okuyucusunu barındırıyor ve aynı zamanda kalp atış hızını ölçebiliyor. Realme’nin “Yağmur Suyu Dokunma” özelliği sayesinde ekran, ıslak koşullarda bile hassasiyetini kaybetmiyor.

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Snapdragon 685 işlemci ile güçlendirilen cihaz, 8GB RAM ile donatılmış ve 128GB ile 256GB depolama seçenekleri sunuyor. Ayrıca, microSD kart desteği ile depolama kapasitesi artırılabiliyor. 5,000mAh kapasiteli bataryası, 67W hızlı şarj desteği ile donatılmış. Bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz, 19 dakikada %50, 47 dakikada ise tam şarj olabiliyor. Realme 13 4G, Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile kutudan çıkıyor ve GT Modu ile oyun performansını artırıyor.

Kamera özelliklerine geldiğimizde, arka tarafta 50MP ana kamera dikkat çekiyor. Bu kamera, Sony LYT-600 sensörüne ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip. Ayrıca, 2MP derinlik sensörü de arka kamerada yer alıyor. Ön tarafta ise 1080p video çekim yapabilen 16MP selfie kamerası bulunuyor. Çift SIM desteği, NFC, çift bant Wi-Fi, stereo hoparlörler ve 3.5mm kulaklık girişi de cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Realme 12 4G modeline kıyasla daha yüksek olan IP64 sertifikası sayesinde cihaz, toz ve suya karşı daha dayanıklı.

Realme 13 4G, ufuk çizgisi mavisi ve öncü yeşili renk seçenekleri ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Cihazın fiyatı 128GB modeli için yaklaşık 187 dolar, 256GB modeli için ise yaklaşık 199 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Realme 13 4G uygun fiyatla yüksek performans sunmayı hedefliyor