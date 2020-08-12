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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir?

    Bu yazımızda Huawei Multi-Screen Collaboration özelliğinin ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını anlatıyoruz. Huawei'in yeni bilgisayar modeli Matebook X Pro, bu özelliği destekliyor.
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    Yusuf Akbaş
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    Huawei MateBook X Pro’nun Multi-Screen Collaboration özelliği nedir?
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    Huawei yeni üst sınıf dizüstü bilgisayar modeli Huawei MateBook X Pro 2020’yi Türkiye’de satışa sundu. Huawei MateBook X Pro 2020, 2018 yılındaki modele göre daha güçlü donanım ve daha uzun pil ömrü sunuyor.

    Huawei MateBook X Pro 2020 özellikleri

    Türkiye’de satışa sunulan modelin tavsiye edilen satış fiyatı 14999 TL olarak belirlendi. Bu modelde 10. Nesil Intel Core i7-10510U işlemci ve Nvidia GeForce MX250 ekran kartı bulunuyor. MateBook X Pro’nun 13.9 inç boyutundaki ekranı 3K çözünürlük (3000x2000 px) sunuyor. 1.3 kg ağırlığı ve ince çerçeveleriyle taşınabilir açısından oldukça kompakt ölçülere sahip. Bilgisayarda 1 TB NVMe SSD ve 56 Wh kapasiteli batarya yer alıyor. Yarım saat hızlı şarj ile 6 saat kullanım, tam şarj ile 15 saate kadar kullanım süresi vaat ediyor. Huawei MateBook serisinin diğer modellerinde olduğu gibi bu modelde de gizlenebilir kamera özelliği bulunuyor.

    Huawei Multi-Screen Collaboration nedir?

    Huawei MateBook X Pro, donanım özelliklerinin yanı sıra yazılımsal özellikleriyle de öne çıkıyor. Huawei PC Manager yazılımının Multi-Screen Collaboration özelliği, Huawei bilgisayar ve Huawei telefonlar arasında kesintisiz köprü kuruyor. Bu özellik sayesinde telefon ekranını bilgisayara yansıtabiliyor ve veri alışverişi yapılabiliyor.

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    Multi-Screen Collaboration, kablosuz olarak çalışıyor. Bağlantıyı kurmak için telefonu bilgisayardaki Huawei Share logosuna tutmak yeterli oluyor. Eşleşmenin ardından ekrana doğrudan telefonun görüntüsü yansıtılıyor. Bu sayede telefondaki tüm uygulamaları Huawei MateBook X Pro’da kullanabiliyoruz. Bilgisayarın klavyesini kullanarak mesajlaşabilir, oyunlarınızı büyük ekranda oynayabilir, çektiğiniz fotoğrafları kablosuz bir şekilde bilgisayarınıza aktarabilirsiniz.

    Dosya paylaşımı için cihazlar arası sürükle bırak yaparak doğrudan aktarım gerçekleşiyor. Metin, fotoğraf gibi nesneler sürüklediğiniz yere akıllı bir şekilde yapıştırılıyor. Kablosuz olarak aktarım yapılmasına rağmen dosyalar hızlı bir şekilde transfer ediliyor.

    Android ile Windows arasındaki pano paylaşımı üst seviyeye çıkıyor. Telefonda kopyaladığınız metni, dosyayı veya fotoğrafı Windows'a yapıştrabiliyoruz. Aynı şekilde Windows'tan kopyaladığınız metni doğrudan telefondaki bir uygulamaya yapıştabilmek mümkün.

    Telefonumuzun kamerasını bilgisayar webcam'i olarak kullanabiliyoruz. Özellikle masaüstü bilgisayar sahipleri için ve bilgisayarında kaliteli kamera kullanmak isteyenler için oldukça güzel bir özellik.

    Multi-Screen Collaboration, bağlantı kurmak için NFC teknolojisini veri aktarımı için Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini kullanıyor. Hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Multi-Screen Collaboration için Huawei bilgisayar ve bu özelliği destekleyen Huawei telefona ihtiyaç duyuluyor.

    Huawei Multi-Screen Collaboration nasıl etkinleştirilir?

    1. MateBook'unuzda Wi-Fi ve Bluetooth’un aktif hale getirin.
    2. PC Manager uygulamanızı çalıştırın.
    3. Huawei telefonunuzda NFC, Wi-Fi ve Bluetooth’un aktif olduğundan emin olun.
    4. Telefonunuzun NFC özelliğini açtıktan sonra Matebook üzerinde bulunan Huawei Share logosuna dokundurun.


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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 1 hf.
    Pahalı cihaz ama çok güzel. Şarj kapasitesi çok iyi.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    .V. 1 hf. por favor
    Şöyle dolar 3tl'ye düşse de alsak.
    Yanıtla +1
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    CooL_ROMEO 1 hf.
    Huawei bey bu satırları okuyorsan sana bu sözüm: Gerçekten de çinlilere yakışır bir reklam anlayışınız var. Reklamları gizli yapma tarzınızla kendinizi çok iyi anlatıyorsunuz. Kullanıcıların bunun reklam olduğunu bilmesinde fayda var. Hoş durmuyor.
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