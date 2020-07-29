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    Huawei MatePad 10.4 ülkemizde satışa çıktı

    Huawei MatePad 10.4 modelinde 8MP arka kamera, 7nm işlemci, 4 hoparlör, 4 mikrofon, opsiyonel M-Pencil ekran kalemi, Harman Kardon ses desteği, 7250mAh batarya gibi özellikler mevcut.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei MatePad 10.4 ülkemizde satışa çıktı
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    Daha çok Galaxy Tab S serisine rakip olarak gösterilen Huawei’nin MatePad 10.4 tablet modeli ülkemizde de satışa çıkmış durumda. Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı haberimizde.

    Huawei MatePad özellikleri ve fiyatı

    Huawei MatePad modelinde 10.4 inçlik 2000x1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. Alüminyum gövde ve nispeten ince ekran çerçeveleri yanında opsiyonel M-Pencil ekran kalemi de iPad Pro’ye ucuz bir alternatif haline getiriyor.

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    7nm sürecinde geliştirilen 2+6 çekirdekli Kirin 810 yonga setinin güç verdiği tablette 4GBRAM/64GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde LED flaşlı kamera ve ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor. Kamera paketi HDR gibi pek çok fotoğrafçılık yazılımını kullanıcıya sunuyor.

    Tabletin 4 kenarında hoparlör yer alıyor ve Histen 6.0 ile Harman Kardon tarafından optimize edilmiş. Ayrıca 4 mikrofon da gürültü engelleyerek daha kaliteli görüşmelere imkan tanıyor.

    7250mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile desteklenen Huawei MatePad hem WiFi hem de LTE seçenekleriyle gelecek. Özel bir masa üstü modunun olduğu tablette öğrenci ve standart kullanıcılar için içerikler yer alıyor. Ekran enerji tasarrufu için monokrom moda geçiş yapabiliyor. Huawei MatePad modeli 2399TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    fehmialper (F Alper Demir) 1 sn.
    iPad dışındaki tabletler yalan
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    suslu76 (suleyman u.) 14 dk.
    Masallah herkes kafasinda isi bitirmis.
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    Jeopol 38 dk.
    Hep yazdım, yine yazayım.



    Bu tip tabletler a4 kağıdına yakın bir en boy oranına sahip olmalıdır.
    Yanıtla +1
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    Xtrud (Harun Yahya) 52 dk.
    Tablet alacak olsam Surface alırım diğerleri bi halta yaramaz büyük ekranlı telefon
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    th9 58 dk. yeni yorumcu
    tablet alcak olsam ipad dışına çıkmam,apple tablet konusunda tek firma
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    veteriner69 59 dk.
    Google servisleri yokken işi zor.
    Kendi uygulama mağazası kısıtlı olacaktır.
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    .PanxeR. (tayfun ilme) 1 sa.
    Fiyat performans bir tablet olmasına rağmen ben ipadden şaşmazdım.
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