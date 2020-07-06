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    Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi

    Huawei D920S10 adındaki masa üstü bilgisayar sisteminde 8 adet ARM çekirdeği barındıran Kunpeng 920 işlemcisi yer alıyor. İşlemci oldukça başarılı işler yapıyor.
    3 gün
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    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi
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    Son dönemde Apple’ın masa üstü ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde ARM işlemcilere geçiş yapacağı haberi çok konuşuldu ancak Huawei de sessiz sedasız yeni bir devrimin adımlarını atıyor.

    Huawei D920S10 özellikleri ve fiyatı

    Huawei’nin ilk masa üstü bilgisayarı olma özelliğine sahip Huawei D920S10 ayrıca firmanın ilk masa üstü ARM işlemcisine de ev sahipliği yapacak. Kunpeng 920 adındaki işlemci 8 adet ARM çekirdeği barındırıyor ve 64-bitlik Çinli bir Linux dağıtımı altında çalışıyor. Üretim süreci ise 7nm.

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    Kunpeng 920 2249K işlemcisi 2.6GHz frekansına kadar çıkabiliyor. Seviye 1 bellek 128KB, Seviye 2 bellek 512KB ve Seviye 3 bellek de 32MB olarak ayrılmış. İşlemci Blender BMW testlerini 11 dakika 47 saniyede tamamlıyor. Sistem 4K yayınları başarılı bir şekilde aktarırken lokal oynatmada ise takılabiliyor.

    Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi
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    Huawei D920S10 masa üstü bilgisayar 16GB DDR4 2666MHz RAM bellek ve 256GB SSD sürücüsü ile geliyor. 1060$ civarında olan fiyata uygulama mağazası için ekstra 115$ ödemek gerekiyor.

    Kungpeng masa üstü işlemcisi ne kadar başarılı olacak bilinmez ancak Kirin mimarisini temel aldığı kesin. ABD yaptırımları nedeniyle Huawei’nin Kirin işlemcisini ürettiremeyeceği konuşuluyor. Kungpeng de aynı akıbete uğrayabilir.



    https://www.techpowerup.com/269454/huawei-desktop-pc-with-kunpeng-920-processor-teased-and-tested Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 gün
    Eğer ARM işlemciler hem ucuz hem de yüksek performansı sağlarsa (Ve sevgili Windows 10 uyumluluk modunu kaybetmeden 64 bit Win32 uygulamalarını açarsa) Intel ve AMD'nin bu yöne doğru geçiş yapmaları gerekebilir ya da ARM işlemcilerden daha performanslı işlemci de yapabilirler. Fakat, fiyat olarak da cep yapmamalı.

    Kim bilir belki AMD x86_64 ile ARM64'ü birleştirmek için adımlar yapar zamanında x86_64'ü yaptığı gibi. xb
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    einhander (Erdem ) 2 gün
    acaba onumuzdekı 10 yıl ıcerısınde tamamen ARM ıslemcıleremı gecıcez.ufaktan bunun sınyalı var gıbı geldı bana
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    CleanCoders (Fatih ) 3 gün
    Huawei, Risc-V işlemcili PC üretmediği sürece yaptırım riski ile yaşamaya devam edecek, Teknoloji ABD tekelinde ve bu tekel teknolojinin ilerlemesini engelliyor, Risk-V işlemciler bu tekeli az da olsa hafifletecektir.
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    raxetul (Emrah Urhan) 3 gün CleanCoders
    RISC-V'nin masaüstü yarışında iddiali olabilmesi için daha zamana ihtiyaç var.
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