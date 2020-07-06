Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi

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Son dönemde Apple’ın masa üstü ve dizüstü bilgisayar sistemlerinde ARM işlemcilere geçiş yapacağı haberi çok konuşuldu ancak Huawei de sessiz sedasız yeni bir devrimin adımlarını atıyor.

Huawei D920S10 özellikleri ve fiyatı

Huawei’nin ilk masa üstü bilgisayarı olma özelliğine sahip Huawei D920S10 ayrıca firmanın ilk masa üstü ARM işlemcisine de ev sahipliği yapacak. Kunpeng 920 adındaki işlemci 8 adet ARM çekirdeği barındırıyor ve 64-bitlik Çinli bir Linux dağıtımı altında çalışıyor. Üretim süreci ise 7nm.

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Kunpeng 920 2249K işlemcisi 2.6GHz frekansına kadar çıkabiliyor. Seviye 1 bellek 128KB, Seviye 2 bellek 512KB ve Seviye 3 bellek de 32MB olarak ayrılmış. İşlemci Blender BMW testlerini 11 dakika 47 saniyede tamamlıyor. Sistem 4K yayınları başarılı bir şekilde aktarırken lokal oynatmada ise takılabiliyor.

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Huawei D920S10 masa üstü bilgisayar 16GB DDR4 2666MHz RAM bellek ve 256GB SSD sürücüsü ile geliyor. 1060$ civarında olan fiyata uygulama mağazası için ekstra 115$ ödemek gerekiyor.

Kungpeng masa üstü işlemcisi ne kadar başarılı olacak bilinmez ancak Kirin mimarisini temel aldığı kesin. ABD yaptırımları nedeniyle Huawei’nin Kirin işlemcisini ürettiremeyeceği konuşuluyor. Kungpeng de aynı akıbete uğrayabilir.

https://www.techpowerup.com/269454/huawei-desktop-pc-with-kunpeng-920-processor-teased-and-tested

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