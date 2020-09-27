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    Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Maliyet odaklı Huawei P Smart 2021 duyuruldu. Yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen Huawei P Smart 2021; 5000 mAh batarya, 6.67 inç ekran ve dörtlü kamera gibi özelliklerle geliyor.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Huawei, maliyet odaklı P Smart ailesinin yeni üyesi Huawei P Smart 2021 modelini duyurdu. Huawei P Smart 2021, selefi P Smart 2019 ve 2020 modellerine kıyasla yenilenen tasarım ve donanım ile gelirken, Google servisleri yerine de Huawei Mobil Servisleri bulunduruyor.

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    6.67 inç ekran, 5000 mAh batarya, Kirin 710A, 48 MP dörtlü kamera

    P Smart 2021, 6.67 inç büyüklüğünde 2400x1080 piksel (Full HD) çözünürlük sunan delikli IPS LCD ekranla geliyor. Ekranın merkezinde yer alan bu deliğin içerisinde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 18 MP çözünürlüklü bulunuyor. Telefonun arkasında ise 48 MP (f/1.8) ana, 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik ve 2 MP makro kamera yer alıyor. 

    Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Gücünü maksimum frekans hızı 2.2GHz olan 8 çekirdekli Kirin 710A ve 4 GB RAM'den alan Huawei P Smart 2021, içerisinde 128 GB dahili hafıza bulunduruyor. NM kart sayesinde bu depolama kapasitesini artırabilmek de mümkün.

    Huawei P Smart 2021, ihtiyaç duyduğu enerjiyi 5000 mAh kapasiteli bataryadan temin ediyor. microUSB portu üzerinden şarj olan bu batarya, 22.5W hızlı şarj desteğine ev sahipliği yapıyor.

    3.5 mm kulaklık girişini ihmal etmeyen Huawei; P Smart 2021'de 2.4 GHz 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.1 ve 4G LTE bağlantılarına yer vermiş. Kutu içerisinden Android 10 işletim sistemi üzerine giydirilmiş EMUI 10.1 kullanıcı ara birimi ile çıkan telefonda, Huawei'nin diğer telefonlarında olduğu gibi Google servisleri değil de Huawei Mobil Servisleri yer alıyor.

    Huawei P Smart 2021 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P Smart 2021 fiyatı

    Ekim ayının ikinci yarısından itibaren siyah, altın ve yeşil renk opsiyonlarıyla satışa sunulacak olan Huawei P Smart 2021'in yurt dışı fiyatı 229 euro olarak belirlenmiş durumda. Telefonun Türkiye'de de satılması beklenirken, ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-p-smart-2021-launched-huaweis-first-center-hole-punch-display-phone/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    X4eros 2 sa.
    P smart 2019 çıktı, p smart pro çıktı, bıkmadınız mı artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    iriven (iriven ) 3 sa.
    Kirin 710x serisinden vazgeçemedi bi.
    1 Yanıt Yanıtla
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    White Water 3 sa. iriven
    Alternatifi var gibi konuşmuşsunuz.
    Yanıtla +2
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