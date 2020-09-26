Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış

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Piyasa araştırma şirketi Counterpoint; pazarlara göre akıllı telefon endüstrisini ele aldığı raporunda, yılın ikinci çeyreğine ait önemli veriler paylaştı.

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Akıllı telefon fiyatları yıllık bazda %10 arttı

Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya-Pasifik ve Çin pazarlarında yapılan araştırma, yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon fiyatlarındaki fiyat değişimini gözler önüne serdi. Buna göre küresel akıllı telefon fiyatları, 2020'nin ikinci çeyreğinde ortalama %10 arttı.

Fiyatlardaki artış, küresel akıllı telefon satışlarının dünya çapında düşmesine rağmen amiral gemisi akıllı telefonların hala iyi satış yapmasına bağlanıyor. Zira akıllı telefon satışları, COVID-19 küresel hastalığı sebebiyle geçtiğimiz yıla kıyasla %23 düşerken, üst seviye akıllı telefon satışlarında ise yalnızca %8 düşüş yaşandı.

Satılan telefonların %10'u 5G destekli

Küresel akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artışa ikinci bir sebep olaraksa 5G destekli telefon satışlarında yaşanan artış gösteriliyor. Buna göre yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının %10'unu 5G donanımlı cihazlar oluşturdu. Ayrıca küresel akıllı telefon satışlarından elde edilen toplam gelirin %20'si de 5G desteğine sahip akıllı telefonlardan oluşuyor.

Gelirlerlerde lider Apple

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Global akıllı telefon satışları için 2020 ikinci çeyrek gelirleri de paylaşıldı. Buna göre Apple (%34) gelirlerde lider konumdayen, ABD'li teknoloji devini sırasıyla Huawei (%20), Samsung (%17), Vivo (%7) ve Oppo (%6) takip ediyor.

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