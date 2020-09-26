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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış

    Counterpoint isimli araştırma şirketinden gelen rapora göre akıllı telefonların ortalama satış fiyatı, 2020'nin 2. çeyreğinde küresel olarak %10 arttı.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış
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    Piyasa araştırma şirketi Counterpoint; pazarlara göre akıllı telefon endüstrisini ele aldığı raporunda, yılın ikinci çeyreğine ait önemli veriler paylaştı.

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    Akıllı telefon fiyatları yıllık bazda %10 arttı

    Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya-Pasifik ve Çin pazarlarında yapılan araştırma, yılın ikinci çeyreğinde akıllı telefon fiyatlarındaki fiyat değişimini gözler önüne serdi. Buna göre küresel akıllı telefon fiyatları, 2020'nin ikinci çeyreğinde ortalama %10 arttı.

    Fiyatlardaki artış, küresel akıllı telefon satışlarının dünya çapında düşmesine rağmen amiral gemisi akıllı telefonların hala iyi satış yapmasına bağlanıyor. Zira akıllı telefon satışları, COVID-19 küresel hastalığı sebebiyle geçtiğimiz yıla kıyasla %23 düşerken, üst seviye akıllı telefon satışlarında ise yalnızca %8 düşüş yaşandı.

    Satılan telefonların %10'u 5G destekli

    Küresel akıllı telefon fiyatlarında yaşanan artışa ikinci bir sebep olaraksa 5G destekli telefon satışlarında yaşanan artış gösteriliyor. Buna göre yılın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarının %10'unu 5G donanımlı cihazlar oluşturdu. Ayrıca küresel akıllı telefon satışlarından elde edilen toplam gelirin %20'si de 5G desteğine sahip akıllı telefonlardan oluşuyor. 

    Gelirlerlerde lider Apple

    Akıllı telefon fiyatları artıyor: Yılın 2. çeyreğinde %10 artış
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    Global akıllı telefon satışları için 2020 ikinci çeyrek gelirleri de paylaşıldı. Buna göre Apple (%34) gelirlerde lider konumdayen, ABD'li teknoloji devini sırasıyla Huawei (%20), Samsung (%17), Vivo (%7) ve Oppo (%6) takip ediyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 1 sn.
    Bizi etkilemiyor pek. Yüzde 200 arttığı için yüzde 10 görünmüyor 😁
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    kuruwa (hasan uçar) 8 dk.
    Burda dahada artacak desenize
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    monacomen 45 dk.
    Haritaya göre en pahalı telefonlar 471 dolar ile Amerika kıtasında. En ucuzlar ile 164 ve 166 dolar ile Güney Amerika ve Güney Afrika'da. Telefon almak için Güneye inmek gerek.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    antoffensive (Anıl Burak Karadede) 37 dk. monacomen
    +1
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    IceRulez (Osman R.F) 25 dk. monacomen
    iyide alım gücü ile orantılı değil mi ? Ne kadar pahalı olursa olsun onların alım gücün etkiliyor mu ?
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