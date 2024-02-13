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    Huawei Pocket 2 Flip tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Galaxy Z Flip 5'e rakip olacak Huawei Pocket 2 Flip'in tasarımı ortaya çıktı. Peki Huawei'nin yeni katlanabilir modeli neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz... 
    Huawei Pocket 2 Flip tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının en aktif isimlerden birisi olan Huawei, yeni katlanabilir telefonları Mate X3 ve X5 ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak bir süredir, şirketin yeni bir Pocket modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bu modelin daha önce Pocket S2 ismini taşıyacağı belirtildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, Huawei Pocket 2 Flip için örnek tasarımlar ortaya çıktı. 

    Huawei Pocket 2 Flip tasarımı sızdı

    Bildiğiniz gibi Huawei, geçen yıl Mate X3 ve Mate X5 olmak üzere iki yatay katkalanabilir telefonla karşımıza çıktı. Ancak Galaxy Flip benzeri dikey modelin pas geçildiğini gördük. Bunun sonucusu ise, 2022'de tanıtılan Huawei Pocket S olmuştu.

    Huawei Pocket 2 Flip tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Huawei Pocket 2 Flip'in siyah, gri ve koyu mor olmak üzere üç renk seneçeğini görüyoruz. Ayrıca tanıdık bir biçimde, telefonun arkasında iki daire bulunuyor. Bunlardan biri kamera adası, ikincisi ise kamera önizleme ve bildirim gibi işlevler için kapak ekranı olarak görev yapacak. 

     Kamera adasına gelirsek, burada üç sensör mevcut. Ancak modüllerin herhangi biri hakkında bilgi paylaşılmadı. P50 Pocket ve Pocket S ise, 40MP ana ve 13MP ultra geniş sensörlere sahipti. Ancak P50'de ayrıca ultraviyole spektrumunda çalışan alışılmadık bir 32MP kamera da vardı.

    Huawei Pocket 2 Flip için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak yakında çıkacak olan Huawei P70 serisiyle Pocket 2'nin de tanıtılması mümkün (P60 serisi geçen yıl Mart ayında gelmişti).

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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