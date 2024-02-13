Huawei Pocket 2 Flip tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler

Huawei Pocket 2 Flip tasarımı sızdı
Bildiğiniz gibi Huawei, geçen yıl Mate X3 ve Mate X5 olmak üzere iki yatay katkalanabilir telefonla karşımıza çıktı. Ancak Galaxy Flip benzeri dikey modelin pas geçildiğini gördük. Bunun sonucusu ise, 2022'de tanıtılan Huawei Pocket S olmuştu.
Kamera adasına gelirsek, burada üç sensör mevcut. Ancak modüllerin herhangi biri hakkında bilgi paylaşılmadı. P50 Pocket ve Pocket S ise, 40MP ana ve 13MP ultra geniş sensörlere sahipti. Ancak P50'de ayrıca ultraviyole spektrumunda çalışan alışılmadık bir 32MP kamera da vardı.
Huawei Pocket 2 Flip için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak yakında çıkacak olan Huawei P70 serisiyle Pocket 2'nin de tanıtılması mümkün (P60 serisi geçen yıl Mart ayında gelmişti).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.