Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının en aktif isimlerden birisi olan Huawei, yeni katlanabilir telefonları Mate X3 ve X5 ile olumlu eleştiriler almayı başarmıştı. Ancak bir süredir, şirketin yeni bir Pocket modeli üzerinde çalıştığı söyleniyor. Hatta bu modelin daha önce Pocket S2 ismini taşıyacağı belirtildi. Geçtiğimiz saatlerde ise, Huawei Pocket 2 Flip için örnek tasarımlar ortaya çıktı.

Huawei Pocket 2 Flip tasarımı sızdı

Bildiğiniz gibi Huawei, geçen yıl Mate X3 ve Mate X5 olmak üzere iki yatay katkalanabilir telefonla karşımıza çıktı. Ancak Galaxy Flip benzeri dikey modelin pas geçildiğini gördük. Bunun sonucusu ise, 2022'de tanıtılan Huawei Pocket S olmuştu.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülere baktığımızda, Huawei Pocket 2 Flip'in siyah, gri ve koyu mor olmak üzere üç renk seneçeğini görüyoruz. Ayrıca tanıdık bir biçimde, telefonun arkasında iki daire bulunuyor. Bunlardan biri kamera adası, ikincisi ise kamera önizleme ve bildirim gibi işlevler için kapak ekranı olarak görev yapacak.

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Kamera adasına gelirsek, burada üç sensör mevcut. Ancak modüllerin herhangi biri hakkında bilgi paylaşılmadı. P50 Pocket ve Pocket S ise, 40MP ana ve 13MP ultra geniş sensörlere sahipti. Ancak P50'de ayrıca ultraviyole spektrumunda çalışan alışılmadık bir 32MP kamera da vardı.

Huawei Pocket 2 Flip için herhangi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak yakında çıkacak olan Huawei P70 serisiyle Pocket 2'nin de tanıtılması mümkün (P60 serisi geçen yıl Mart ayında gelmişti).

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Huawei Pocket 2 Flip tasarımı ortaya çıktı: İşte görüntüler