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    Anlık Bildirim

    Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor: Tarih verildi

    Çinli teknoloji devi Huawei, katlanabilir telefon rekabetinde sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Şirketin ezber bozan bir telefon patenti ortaya çıktı. işte detaylar
    Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor! Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi ABD ambargolarının ardından pazarda önemli ölçüde gerileyen Huawei, yakın tarihte tanıtılan Mate 60 serisi ile tüm algıları tersine çevirmişti. Bu bağlamda yatırımlar hızlanırken, çok yakında sürpriz bir cihazla karşılaşabiliriz. Şimdi de Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor.

    Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu sızdı

    Daha önce de bahsettiğimiz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yükselişi sürüyor. Öyle ki son dönemde yenilikçi tasarımlara imza atıldığını görüyoruz. Huawei'nin ise halihazırda üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. Bunlar dışa bakan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe katlanır Mate X3.

    Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor! Tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Huawei'den alınan patent görüntüleri ise, 2024'ün ikinci çeyreğinde tanıtılacak üçe katlanır bir telefona işaret ediyor. Detaylara indiğimizde, modelin Z veya S şeklinde bir katlanır tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ancak ekran boyutu diğer katlanabilir modeller gibi 6,4 inç civarında kalacak. Ayrıca arka bölümde devasa bir menteşe ve 4'lü sensör kurulumuna yer verilmiş. 

    Katlanabilir telefonun diğer özellikleri henüz netleşmedi. Ancak Huawei'nin panel tedarikçisi olarak BOE ile anlaştığı, menteşenin ise Zhaoli ve Fusda adlı rulman şirketlerinden sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca bu tasarımın sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Industry Insider'dan Ross Young, Huawei'nin üç kez katlanabilen bir modeli 2023 sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Ancak bu teknoloji yeni yeni olgulaşmış olabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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