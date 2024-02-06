Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor: Tarih verildi

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi ABD ambargolarının ardından pazarda önemli ölçüde gerileyen Huawei, yakın tarihte tanıtılan Mate 60 serisi ile tüm algıları tersine çevirmişti. Bu bağlamda yatırımlar hızlanırken, çok yakında sürpriz bir cihazla karşılaşabiliriz. Şimdi de Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor.

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu sızdı

Daha önce de bahsettiğimiz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yükselişi sürüyor. Öyle ki son dönemde yenilikçi tasarımlara imza atıldığını görüyoruz. Huawei'nin ise halihazırda üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. Bunlar dışa bakan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe katlanır Mate X3.

Tam Boyutta Gör Huawei'den alınan patent görüntüleri ise, 2024'ün ikinci çeyreğinde tanıtılacak üçe katlanır bir telefona işaret ediyor. Detaylara indiğimizde, modelin Z veya S şeklinde bir katlanır tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Ancak ekran boyutu diğer katlanabilir modeller gibi 6,4 inç civarında kalacak. Ayrıca arka bölümde devasa bir menteşe ve 4'lü sensör kurulumuna yer verilmiş.

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Katlanabilir telefonun diğer özellikleri henüz netleşmedi. Ancak Huawei'nin panel tedarikçisi olarak BOE ile anlaştığı, menteşenin ise Zhaoli ve Fusda adlı rulman şirketlerinden sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca bu tasarımın sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Industry Insider'dan Ross Young, Huawei'nin üç kez katlanabilen bir modeli 2023 sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Ancak bu teknoloji yeni yeni olgulaşmış olabilir.

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