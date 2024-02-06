Huawei'den üç kez katlanabilen telefon geliyor: Tarih verildi

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu sızdı
Daha önce de bahsettiğimiz gibi akıllı telefon pazarında katlanabilir modellerin yükselişi sürüyor. Öyle ki son dönemde yenilikçi tasarımlara imza atıldığını görüyoruz. Huawei'nin ise halihazırda üç farklı türde katlanabilir telefon piyasaya sürdüğünü hatırlatalım. Bunlar dışa bakan Mate X, kapaklı P50 Pocket ve içe katlanır Mate X3.
Katlanabilir telefonun diğer özellikleri henüz netleşmedi. Ancak Huawei'nin panel tedarikçisi olarak BOE ile anlaştığı, menteşenin ise Zhaoli ve Fusda adlı rulman şirketlerinden sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca bu tasarımın sürpriz olmadığını belirtelim. Daha önce Industry Insider'dan Ross Young, Huawei'nin üç kez katlanabilen bir modeli 2023 sonuna kadar piyasaya sürülebileceğini öne sürmüştü. Ancak bu teknoloji yeni yeni olgulaşmış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.