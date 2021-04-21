Huawei teknolojileriyle donatılan ilk otomobil Çin'de satışa sunuldu

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Teknoloji devleri son yıllarda otomotiv sektörüyle yakından ilgileniyor. Huawei de otomotiv dünyasına adım atacağı konuşulan şirketlerden biriydi. Daha sonrasında şirket, doğrudan yeni bir otomobil geliştirmeyeceklerini, bunun yerine mevcut üreticilerle anlaşıp onları kendi teknolojileriyle destekleyeceklerini açıklamıştı.

2021 Şanghay Otomobil Fuarı kapsamında pek çok yeni modelle karşılaşmanın yanı sıra, Huawei tarafından satılacak ilk otomobil olan Seres Huawei Smart Selection SF5 ile de tanışmış olduk. Burada baştan belirtelim, PHEV yani şarj edilebilir hibrit isteme sahip bu crossover Huawei'nin geliştirdiği yeni bir otomobil değil. Söz konusu modeli, halihazırda Çin'de satışta olan SF5'in Huawei teknolojileriyle donatılmış güncel bir versiyon olarak değerlendirebiliriz.

Söz konusu modelde Huawei'nin imzasının bulunduğu alanlardan biri güç aktarma sistemi. Bu sistem 1.5 litre benzinli ünite ve iki elektrik motorundan meydana geliyor. Burada benzinli ünite 'menzil artırıcı' görevi görüyor yani tekerleklere güç vermek yerine bataryayı şarj etmek için kullanılıyor. Toplamda 550 beygir güç ve 820 Nm tork üreten sistem sayesinde araç 0-100 km/s hızlanmasını 4.7 saniyede tamamlıyor.

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Huawei SF5'in saf elektrikli sürüş menzili 180 kilometre olarak açıklandı. Bunun Çin'de geçerli olan NEDC ölçümlerine dayandığını göz önüne alırsak, gerçek değerin yüzde 40 civarında daha az olmasını bekleyebiliriz. Öte yandan daha uzun mesafeler için gerekli olan 'artırılmış menzil modu' devreye girdiğinde, otomobilin tam dolu batarya ve dolu depo ile 1000 kilometre menzil kat edebileceği ifade ediliyor. Aracın bataryası diğer elektronik cihazlara da güç verebiliyor.

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Konu Huawei olunca, otomobilin yüksek teknolojili bir multimedya sistemine sahip olması bizleri şaşırtmıyor. Çinli teknoloji devi, akıllı telefonların Huawei HiCar adı verilen bu sisteme saniyeler içinde bağlanabildiğini ve müzik ve navigasyon bilgisi gibi verilerin otomatik olarak aktarılabildiğini belirtiyor.

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Bunun yanında ses tanıma özelliğine de sahip olan sistemin evdeki akıllı cihazlarla iletişim kurabilmesi de söz konusu. Otomobilde dikkat çeken bir diğer detay da Huawei Sound ses sistemi. Zira şirket, 11 hoparlörden oluşan bu sistemin opera kalitesinde ses deneyimi yaşattığının altını çiziyor.

Huawei'nin imzasını taşıyan otomobilde seviye 2 otonom sürüş yeteneği de bulunuyor. Milimetrik dalga radarı, ultrasonik sensörler ve kameralarla donatılan araçta adaptif hız sabitleyici, trafik sıkışıklığı asistanı, otomatik acil durum freni, şerit takip ve ön çarpışma önleyici sistem gibi çeşitli sürüş yardımcıları mevcut.

Seres Huawei Smart Selection SF5, seçilmiş Huawei mağazalarında yerini almış durumda. İlk teslimatlar ise önümüzdeki aya planlanmış. Otomobilin 2WD versiyonu 216,800 yuan (33.371 dolar) başlangıç fiyatına sahip. 4WD versiyon ise 246,800 yuan'dan (38.000 dolar) başlıyor.

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