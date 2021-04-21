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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu

    Otomotiv dünyasında çok sık görmeye başladığımız elektrikli otomobiller, konu ödüllere gelince de geride kalmıyor. Bu yılki yılın otomobili ödülü elektrikli Volkswagen ID.4'e verildi.
    21 Nisan 2021, 12:20 (Güncellendi, 1 sa.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu
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    2021 Dünya'da Yılın Otomobili yarışmasının son etabı da tamamlandı ve ödül bu yılki sahibini buldu. Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl elektrikli Volkswagen ID.4'e verildi.

    Alman otomotiv devinin elektrikli crossover modeli, son aşamada karşı karşıya kaldığı rakipleri Honda e ve Toyota Yaris'i geride bırakmayı başardı. Böylelikle Volkswagen, beşinci kez yılın otomobili ödülünü (2009, 2010, 2012, 2013 ve 2021) evine götürmüş oldu.

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    Bir otomobilin yılın otomobili yarışmasında aday olabilmesi için 1 Mayıs 2020 ve 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında yıllık en az 10 bin adet üretim kapasitesine ulaşmış olması, ana pazarında lüks araç seviyesinin altında fiyatlandırılması ve en az iki büyük pazarda, en az iki farklı kıtada satışa sunulmuş olması gerekiyor.

    Dünyada yılın otomobili ödülünün yanı sıra yılın şehir otomobili, yılın performans otomobili, yılın lüks otomobili ve yılın otomobil tasarımı kategorilerinde de kazanan isimler belli oldu. Bu kategorilerin kazananları - kazananların ismi kalın yazıldı - ve geride bıraktıkları rakipler şöyle:

    Yılın şehir otomobili

    • Honda-e
    • Honda Jazz
    • Toyota Yaris

    Yılın lüks otomobili

    • Land Rover Defender
    • Mercedes-Benz S-Class
    • Polestar 2

    Yılın performans otomobili

    • Audi RS Q8
    • Porsche 911 Turbo
    • Toyota GR Yaris

    Yılın otomobil tasarımı

    • Honda-e
    • Land Rover Defender
    • Mazda MX30

    2022 yılında bu kategorilere bir de 'Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili' kategorisi eklenecek. Böylelikle otomotiv dünyasındaki elektrik dönüşümüne ve üreticilerin bu alanda gösterdiği atılımlara daha fazla dikkat çekilebileceği düşünülüyor.

    Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında söz konusu 5 kategorinin kazanan isimlerinin tasarımlarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:



    https://www.worldcarawards.com/web/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bu tür ödüllerde hile olduğunu düşünmeye başladım . Bu ödülü hak eden onca model varken neden vw anlamak güç. Modelin adı bile garip . ID 4 ' de bu ödülü hak edecek ne var ben göremedim . Tasarım bile standart buzdolabı tasarımı . Sırf elektrikli diye verdilerse yazıklar olsun . Pek çok modelin hakkını yediler.
    Artık bu tür ödüllerde hile olduğunu düşünmeye başladım . Bu ödülü hak eden onca model varken neden vw anlamak güç. Modelin adı bile garip . ID 4 ' de bu ödülü ...
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheCaliph_ 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yav 750 milyonluk Avrupa kıtasının bile her ülkesi bu araca ulaşamıyorken veya alabilecek bir yaşantısı yokken bu araç nasıl Dünya'da yılın otomobili olur?

    Bu ödüllerin ciddi ciddi verildiğini mi düşünüyorsunuz? Alışveriş arabasına elektrikli motor tak sana bile verirler bu ödülü. Maksat elektrikli araçlar prim yapsın değişim hızlansın.

    Bu araç sadece Norveç'te yılın otomobili olur.
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    carlitoss (Tunç Şahin) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ön taraf hariç 3008 kokuyor araç
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    Enki (Hakan SÖZAL) 17 dk. ( Mesaj Silindi )
    Volkswagen ID.4 çok güzelmiş. B6 Passat ve Passat cc harici ilk defa bir Vw tasarımını beğendim.
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    Fevkelade1i (Muhammet Trabzon) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    TOGG konusunda yazanları buraya da bekliyoruz. Ödülleri satın almak için kaç para verdiler acep :D
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    S sanapazar10 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mercedes s-class harbidende çok klass duruyor
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    -Columbia- (burak özer) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Psa tasarımları gönlümce ödüllü
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    daswagen (???????????? ) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Diğer konuda da yazdığım gibi şaşırmadım. Volkswagen her 50 yılda bir olduğu gibi yine öncü modelleriyle otomobil dünyasına yön verme derdinde.



    Böyle prestijli ödüller çok önemli
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    Moueson 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Artık bu tür ödüllerde hile olduğunu düşünmeye başladım . Bu ödülü hak eden onca model varken neden vw anlamak güç. Modelin adı bile garip . ID 4 ' de bu ödülü hak edecek ne var ben göremedim . Tasarım bile standart buzdolabı tasarımı . Sırf elektrikli diye verdilerse yazıklar olsun . Pek çok modelin hakkını yediler.
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    L Longg_Night 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yılın en lüksü defender mi.. Bilemedim çok daha lüks araçlar vardı
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    B brscnk17 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Longg_Night
    Hayır yılın en lüksü Mercedes S-Serisi. Kazananların ismini kalın yazmıştım ama anlaşılmadığını düşünüyorsanız düzeltebilirim.
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