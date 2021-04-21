2021 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün sahibi belli oldu

2021 Dünya'da Yılın Otomobili yarışmasının son etabı da tamamlandı ve ödül bu yılki sahibini buldu. Dünyada yılın otomobili ödülü bu yıl elektrikli Volkswagen ID.4'e verildi.
Alman otomotiv devinin elektrikli crossover modeli, son aşamada karşı karşıya kaldığı rakipleri Honda e ve Toyota Yaris'i geride bırakmayı başardı. Böylelikle Volkswagen, beşinci kez yılın otomobili ödülünü (2009, 2010, 2012, 2013 ve 2021) evine götürmüş oldu.İlginizi Çekebilir 2021 Skoda Enyaq iV'nin kabininden ilk görüntü geldi
Bir otomobilin yılın otomobili yarışmasında aday olabilmesi için 1 Mayıs 2020 ve 1 Mayıs 2021 tarihleri arasında yıllık en az 10 bin adet üretim kapasitesine ulaşmış olması, ana pazarında lüks araç seviyesinin altında fiyatlandırılması ve en az iki büyük pazarda, en az iki farklı kıtada satışa sunulmuş olması gerekiyor.
Dünyada yılın otomobili ödülünün yanı sıra yılın şehir otomobili, yılın performans otomobili, yılın lüks otomobili ve yılın otomobil tasarımı kategorilerinde de kazanan isimler belli oldu. Bu kategorilerin kazananları - kazananların ismi kalın yazıldı - ve geride bıraktıkları rakipler şöyle:
Yılın şehir otomobili
- Honda-e
- Honda Jazz
- Toyota Yaris
Yılın lüks otomobili
- Land Rover Defender
- Mercedes-Benz S-Class
- Polestar 2
Yılın performans otomobili
- Audi RS Q8
- Porsche 911 Turbo
- Toyota GR Yaris
Yılın otomobil tasarımı
- Honda-e
- Land Rover Defender
- Mazda MX30
2022 yılında bu kategorilere bir de 'Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili' kategorisi eklenecek. Böylelikle otomotiv dünyasındaki elektrik dönüşümüne ve üreticilerin bu alanda gösterdiği atılımlara daha fazla dikkat çekilebileceği düşünülüyor.
Dünyada Yılın Otomobili yarışmasında söz konusu 5 kategorinin kazanan isimlerinin tasarımlarını aşağıdaki fotoğraf galerisinden inceleyebilirsiniz:
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Bu ödüllerin ciddi ciddi verildiğini mi düşünüyorsunuz? Alışveriş arabasına elektrikli motor tak sana bile verirler bu ödülü. Maksat elektrikli araçlar prim yapsın değişim hızlansın.
Bu araç sadece Norveç'te yılın otomobili olur.
Böyle prestijli ödüller çok önemli