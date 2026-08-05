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    Çin’de satış rekorları kıran Geely E2 Avrupa’ya geldi: 19.500 euro'dan başlıyor!

    Geely’nin Çin’de Xingyuan adıyla satışa sunduğu elektrikli hatchback modeli, Avrupa pazarına Geely E2 adıyla giriş yaptı. Çin'de satış rekorları kıran otomobil, iddialı bir fiyatla geliyor.

    Çin’de satış rekorları kıran Geely E2 Avrupa’ya geldi Tam Boyutta Gör
    Geely’nin Çin’de Xingyuan adıyla satışa sunduğu elektrikli hatchback modeli, Avrupa pazarına Geely E2 adıyla giriş yaptı. Model ilk olarak Belçika’da siparişe açılırken, teslimatların eylül ayında başlaması planlanıyor. Geely E2, lansmana özel fiyatıyla doğrudan BYD Dolphin Surf’ü hedefliyor.

    Geely E2’nin Belçika’daki standart başlangıç fiyatı 21.490 euro olarak açıklandı. Ancak şirket, Avrupa lansmanına özel olarak 2.000 euroluk indirim uyguluyor. Böylece modelin başlangıç fiyatı 19.490 euro seviyesine geriliyor. İndirimin ne kadar süreyle geçerli olacağı ise henüz açıklanmadı. Model Belçika’da Pro, Max ve Ultra olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle satışa sunulacak.

    Çin’de satış rekorları kıran Geely E2 Avrupa’ya geldi Tam Boyutta Gör

    Çin'de satış rekorları kırıyor

    Geely E2, Çin'de Geely Xingyuan adıyla satılıyor. Kompakt elektrikli hatchback, 2025 yılında Çin'in en çok satan otomobili olmayı başardı. Model geçtiğimiz yıl 465.775 adet satış gerçekleştirdi. Xingyuan, 2026'nın ilk yarısında da liderliğini korudu. China EV DataTracker verilerine göre model, ocak-haziran döneminde Çin'de 194.159 adet satılarak en çok tercih edilen otomobil oldu. Araç farklı pazarlarda Geely EX2 adıyla da satışa sunuluyor.

    Geely E2'nin 19.490 euroluk lansman fiyatı, modelin Avrupa'daki rekabet gücünü artırıyor. Belçika'da BYD Dolphin Surf için başlangıç fiyatı 20.475 euro seviyesinde bulunuyor. Böylece Geely E2, rakibinden yaklaşık 1.000 euro daha düşük bir fiyatla satışa çıkıyor. Bir diğer önemli rakip olan Renault 5 ise Belçika'da 24.900 eurodan başlayan fiyatlarla satılıyor. 

    Çin’de satış rekorları kıran Geely E2 Avrupa’ya geldi Tam Boyutta Gör

    Geely E2 neler sunuyor?

    Geely E2, 4.135 mm uzunluk, 1.805 mm genişlik ve 1.580 mm yükseklik değerlerine sahip. Modelin aks mesafesi 2.650 mm olurken ağırlığı donanıma göre 1.290-1.365 kilogram arasında değişiyor.

    16 inç jantlarla gelen otomobilde 375 litrelik bagaj ve ek olarak 70 litrelik ön bagaj bulunuyor. Standart donanımlar arasında ısıtmalı koltuklar, 14,6 inçlik ekran, yedi hava yastığı ve çok bağlantılı arka süspansiyon yer alıyor.

    Giriş seviyesi E2 Pro, 35 kWh kapasiteli batarya ile WLTP'ye göre 252 kilometre menzil sunuyor. Max ve Ultra versiyonlarında ise 47 kWh batarya kullanılıyor ve menzil 345 kilometreye çıkıyor. Geely, Avrupa versiyonunun elektrik motoruna ilişkin tüm teknik detayları henüz açıklamadı. Modelin diğer pazarlardaki versiyonlarında arka aksta konumlandırılan 85 kW (114 beygir) gücünde tek elektrik motoru bulunuyor.

    Geely E2 daha önce Avustralya, Brezilya, Belarus, Kazakistan ve Tayland gibi farklı pazarlarda da satışa sunulmuştu. Avrupa'da ise Belçika'nın ardından daha fazla ülkede satışa çıkıp çıkmayacağı henüz netlik kazanmış değil.

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