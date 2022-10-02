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    Anlık Bildirim

    Huawei, taşınabilir ve oyuncular için özel akıllı ekranlarını duyurdu

    Huawei, akıllı ekranlarını duyurdu. Huawei Vision Smart Screen markası altında üç farklı kullanım için tasarlanmış akıllı ekranlar bizleri karşılıyor.           
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    Huawei akıllı ekran

    Huawei, Vision Smart Screen markası altında yeni akıllı ekranlarını duyurdu. 86 inç 120Hz ekranlı Vision Smart Screen ile birlikte oyun için özel ve taşınabilir versiyonu duyuruldu.

    Huawei taşınabilir akıllı ekran neler sunuyor?

    Huawei’nin yeni taşınabilir akıllı ekranı, 10.4 inç ekrana sahip ve büyük ekranlı bir hoparlör gibi duruyor. Ekran biraz eğimli duruyor, hoparlör alta konumlandırılmış. Tabanı üçgen bir tasarıma sahip. 10.995 mAh bataryadan güç alan ekran, 4K çözünürlüğe kadar çıkabiliyor ve ekran uzun süre bakıldığında gözü yormayacak şekilde tasarlanmış. Akıllı ekranın taşınabilir versiyonu, TUV Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına sahip. Ekran parlaklığını ortamdaki ışık düzeyine göre otomatik olarak ayarlıyor. Ekran sağ üst köşesinde dikkat çeken kamera 8 megapiksel.

    Huawei taşınabilir akıllı ekran
    Tam Boyutta Gör

    Taşınabilir akıllı ekran, kullanıcıya keyifli bir film-dizi izleme deneyimi yaşatmak için 5 üniteli ses sistemi ile donatılmış. 4GB RAM 64GB depolama alanına sahip olan ekran, akıllı servisler için Xiaoyi Butler ile entegre çalışıyor.

    Huawei, Vision Smart Screen ve Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition için fiyat ve ön sipariş tarihini paylaştı ancak akıllı ekranın taşınabilir versiyonu için fiyat bilgisi paylaşılmadı. 20 Ekim’de ön siparişler açılmadan fiyat ortaya çıkacaktır. Ürünün çıkış tarihi ise, 31 Ekim.

    Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition neler sunuyor?

    Huawei’nin oyun için özel akıllı ekranı, 4K çözünürlüğe çıkabiliyor ve 120Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 8GB RAM 64GB depolama alanı ile gelen ekran, 1.07 milyar renk ve DCI-P3 geniş renk gamına sahip. Akıllı ekran, konsol oyunlarını otomatik olarak algılayabiliyor ve buna göre ekran çözünürlüğünü optimize edebiliyor. Ses animasyonu özelliklerine sahip Huawei Sound ile donatılmış. Bulut oyunlarını da içine farklı türde oyunlarla gelen ekran, yapay zeka sistemiyle birden fazla kişinin ekran başına geçtiğini anlayabiliyor ve somatosensoriyel oyun oynamayı da destekliyor. Akıllı TV olarak çalışan ekran, 65 inç ve 75 inç boyut seçenekleriyle geliyor.

    Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition

    Huawei Vision Smart Screen Z65 Gaming Edition’ın fiyatı, 65 inç model için 1124 dolar; 75 inç model için 1827 dolar.

    Huawei Vision Smart Screen neler sunuyor?

    Huawei Vision Smart Screen, 75 inç ve 86 inç ekran boyutu seçenekleriyle geliyor. Akıllı ekran, P3 film düzeyinde geniş renk gamı, Honghu görüntü kalitesi ve genel netliği ve akıcılığı destekliyor. Akıllı ev entegrasyonu, süper masaüstü desteği, akıllı telefon entegrasyonu, ekran yansıtma ve uygulama desteği sağlayan Harmony OS üzerinde çalışıyor. Vision Smart Screen, birkaç etkileyici oyun, video izleme uygulaması ve daha fazlasıyla geliyor.

    Huawei Vision Smart Screen
    Tam Boyutta Gör

    Huawei Vision Smart Screen fiyatı, 75 inçlik model için 843 dolar; 86 inçlik model için 1335 dolar. Ekranın Çin dışında satışa sunulup sunulmayacağı konusunda bir bilgi yok.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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