    Uygun fiyatlı Redmi Buds 8 Pro tanıtıldı: ANC, Hi-Res Audio, 35 saate kadar pil ömrü

    Xiaomi, yeni TWS kulaklık modeli Redmi Buds 8 Pro'yu tanıttı. Kablosuz kulak içi kulaklık, uygun fiyata koaksiyel üçlü sürücü kurulumu, çift DAC ile yüksek kaliteli ses sunmayı hedefliyor.

    Xiaomi Redmi Buds 8 Pro TWS kulaklık Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, REDMI Turbo 5 serisiyle birlikte yeni TWS kulaklık modeli REDMI Buds 8 Pro'yu tanıttı. Kulaklık, çift 6.7 mm piezoelektrik seramik sürücü ve 11 mm titanyum kaplama dinamik sürücü ile yüksek kaliteli ses çıkışı vadediyor.

    Redmi Buds 8 Pro TWS kulaklık neler sunuyor?

    Redmi Buds 8 Pro özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi'nin ultra geniş 5 kHz aralığında 55 dB'ye kadar gürültü azaltmayı destekleyen Deep Space Noise Cancelling 3.0 sistemine sahip. Sistem, gerçek zamanlı olarak uyum sağlamak için saniyede 32.000 defa çevresel gürültüyü ve kulak uyum koşullarını örnekliyor. 20 aktif gürültü engelleme seviyesi, akıllı ortam algılama, kişiselleştirilmiş gürültü engelleme profilleri ve tek kulakta çalma özelliği sunuyor.

    Kulaklık, altı eksenli jiroskop kullanarak dinamik kafa takibi ile uzamsal sesi destekliyor. Xiaomi, Dolby Audio desteğinin yanı sıra kendi uzamsal ses işleme motorunu entegre etmiş. Ancak, Dolby'nin uzamsal ses modu kafa takibini desteklemiyor. Kulaklık, Hi-Res Audio Wireless ve LHDC-V5 kodeğinin yanı sıra Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec olan MIHC (MI High Clarity Codec) 2.0’ı destekliyor. MIHC 2.0 şu anda REDMI Turbo 4, REDMI K80 Pro ve K80 Extreme Edition modelleriyle sınırlı.

    REDMI Buds 8 Pro, tek şarjla 8.5 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 35 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj, 5 dakikalık şarjla 2 saatlik oynatma süresi sağlıyor. Kulaklık, kablosuz şarjı desteklemiyor. Kulaklığın gövdesine dokunarak dokunsal geri bildirimli hassas ses kontrolü sağlanırken, şarj kutusundaki ışık çubuğu, animasyonlu aydınlatma ile pil durumunu ve şarj ilerlemesini gösteriyor.

    Kulaklık, Xiaomi HyperOS Connect, Smart Find, cihazlar arası ses aktarımı, çift cihaz bağlantısı ve bildirimlerin sesli aktarımı gibi özelliklerin yanı sıra işitme sağlığı izleme ve kulak içi karaoke işlevlerini destekliyor. Ancak, bazı özellikler için Xiaomi HyperOS 3 ve üzeri bir sürüm çalıştıran Xiaomi cihaz gerekiyor.

    Redmi Buds 8 Pro kulaklık fiyatı ne kadar?

    Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro kulaklığı 399 yuan (57 dolar) fiyatla Çin’de satışa sundu.

    Xiaomi Redmi Buds 8 Pro özellikleri

    Redmi Buds 8 Pro teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Çift DAC sürücü
    • Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB gürültü azaltma derinliği, 5 kHz gürültü azaltma bant genişliği
    • Ortam arama gürültüsü azaltma: 95 dB
    • Bluetooth 5.4
    • Bluetooth codec: SBC / AAC / LHDC / MIHC / LC3
    • Dolby Audio
    • Çoklu cihaz bağlantısı ve geçişi ile akıllı ses akışı
    • Ses paylaşımı: İki kulaklık aynı anda bağlanabilir
    • Çift cihaz bağlantısı: Aynı anda iki cihaza bağlanma
    • Xiaomi Earphone uygulaması üzerinden hızlı bağlantı
    • Pil ömrü: 8.5 saate kadar (Şarj kutusuyla 35 saate kadar)
    • Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 2 saat dinleme
    Kaynakça https://www.mi.com/shop/buy/detail?product_id=22137 https://www.fonearena.com/blog/474477/redmi-buds-8-pro-price-specifications.html
