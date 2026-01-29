Uygun fiyatlı Redmi Buds 8 Pro tanıtıldı: ANC, Hi-Res Audio, 35 saate kadar pil ömrü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, REDMI Turbo 5 serisiyle birlikte yeni TWS kulaklık modeli REDMI Buds 8 Pro'yu tanıttı. Kulaklık, çift 6.7 mm piezoelektrik seramik sürücü ve 11 mm titanyum kaplama dinamik sürücü ile yüksek kaliteli ses çıkışı vadediyor.

Redmi Buds 8 Pro TWS kulaklık neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi Buds 8 Pro, Xiaomi'nin ultra geniş 5 kHz aralığında 55 dB'ye kadar gürültü azaltmayı destekleyen Deep Space Noise Cancelling 3.0 sistemine sahip. Sistem, gerçek zamanlı olarak uyum sağlamak için saniyede 32.000 defa çevresel gürültüyü ve kulak uyum koşullarını örnekliyor. 20 aktif gürültü engelleme seviyesi, akıllı ortam algılama, kişiselleştirilmiş gürültü engelleme profilleri ve tek kulakta çalma özelliği sunuyor.

Kulaklık, altı eksenli jiroskop kullanarak dinamik kafa takibi ile uzamsal sesi destekliyor. Xiaomi, Dolby Audio desteğinin yanı sıra kendi uzamsal ses işleme motorunu entegre etmiş. Ancak, Dolby'nin uzamsal ses modu kafa takibini desteklemiyor. Kulaklık, Hi-Res Audio Wireless ve LHDC-V5 kodeğinin yanı sıra Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yüksek çözünürlüklü codec olan MIHC (MI High Clarity Codec) 2.0’ı destekliyor. MIHC 2.0 şu anda REDMI Turbo 4, REDMI K80 Pro ve K80 Extreme Edition modelleriyle sınırlı.

REDMI Buds 8 Pro, tek şarjla 8.5 saate kadar oynatma süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam pil ömrü 35 saate kadar çıkıyor. Hızlı şarj, 5 dakikalık şarjla 2 saatlik oynatma süresi sağlıyor. Kulaklık, kablosuz şarjı desteklemiyor. Kulaklığın gövdesine dokunarak dokunsal geri bildirimli hassas ses kontrolü sağlanırken, şarj kutusundaki ışık çubuğu, animasyonlu aydınlatma ile pil durumunu ve şarj ilerlemesini gösteriyor.

Kulaklık, Xiaomi HyperOS Connect, Smart Find, cihazlar arası ses aktarımı, çift cihaz bağlantısı ve bildirimlerin sesli aktarımı gibi özelliklerin yanı sıra işitme sağlığı izleme ve kulak içi karaoke işlevlerini destekliyor. Ancak, bazı özellikler için Xiaomi HyperOS 3 ve üzeri bir sürüm çalıştıran Xiaomi cihaz gerekiyor.

Redmi Buds 8 Pro kulaklık fiyatı ne kadar?

Xiaomi, Redmi Buds 8 Pro kulaklığı 399 yuan (57 dolar) fiyatla Çin’de satışa sundu.

Xiaomi Redmi Buds 8 Pro özellikleri

Çift DAC sürücü

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 55 dB gürültü azaltma derinliği, 5 kHz gürültü azaltma bant genişliği

Ortam arama gürültüsü azaltma: 95 dB

Bluetooth 5.4

Bluetooth codec: SBC / AAC / LHDC / MIHC / LC3

Dolby Audio

Çoklu cihaz bağlantısı ve geçişi ile akıllı ses akışı

Ses paylaşımı: İki kulaklık aynı anda bağlanabilir

Çift cihaz bağlantısı: Aynı anda iki cihaza bağlanma

Xiaomi Earphone uygulaması üzerinden hızlı bağlantı

Pil ömrü: 8.5 saate kadar (Şarj kutusuyla 35 saate kadar)

Hızlı şarj: 5 dakika şarjla 2 saat dinleme

